Zápasy jsou jako přes kopírák, jedna střelecká dvojice je málo, říká kouč Pešán po nepovedeném turnaji

Šest zápasů, šest proher. Taková je bilance české hokejové reprezentace v této sezóně. Nepříjemnou sérii se národnímu týmu nepodařilo přerušit ani v posledním utkání Channel One Cupu se Švédskem, kterému podlehla 2:3. O příčinách se s trenérem národního týmu Filipem Pešánem bavil v Moskvě reportér Radiožurnálu. Moskva 16:18 19. prosince 2021

Jak hodnotíte zápas a celý turnaj? Podobně jako ve všech zápasech sezony jste prohrávali a byť jste potom poprvé vedli, spokojen asi být nemůžete...

To, že jsme poprvé v sezoně vedli, je trochu slabá útěcha... Bohužel, ty zápasy vypadají jako přes kopírák, začínáme v nich strašně ustrašeně. I když jsme proti Švédsku měli víc emocí a bojovali víc než v zápase s Ruskem, stejně jsme inkasovali první branku. Po přestávce jsem cítil z mužstva, že s tím výsledkem chce něco udělat, rozhodně to nebyl uspaný tým, který rezignoval.

Bojovali jsme a ve druhé třetině zápas otočili výborně hrající první lajnou, bohužel velkou přišla velká nedisciplína ve třetí třetině, kdy jsme pod tlakem Švédů řešili situace nesmyslně fauly. Tým, který chce vyhrát zápas, se takto ve třetí třetině chovat nemůže, byli jsme za to potrestaní.

Ve všech třech zápasů Channel One Cupu se prosadila jedna dvojice - Jan Kovář a Milan Gulaš. Je to málo?

Samozřejmě, je to rozhodně málo, od dalších hráčů jsme čekali daleko víc. Vytvořili jsme si tři pětky, které jsme téměř neměnili, maximálně jen trochu přehazovali hráče. Ve čtvrté pětce jsme točili kluky, kteří hráli oslabení, a ty, kteří ten tým neměli táhnout, jinak první tři lajny hrály všechny zápasy, ale bylo to málo.

Toto je nejhorší start sezony, který kdy český hokej zažil. Co se s tím dá dělat? Protože další zápas už vás čeká na olympijských hrách...

V prvním turnaji jsme vyzkoušeli mladý tým, neuspěli jsme, nyní jsme vyzkoušeli starší a zkušenější tým, a také jsme neuspěli. To byly vlastně dvě varianty, které jsme měli, nyní se budeme snažit reagovat na zprávy z NHL a dávat dohromady tým podle momentální situace, která bude v zámoří.

Pokud hráči z NHL budou připuštěni na olympiádu, tak se bavíme o úplně jiném týmu. Pokud ne, čeká nás těžké rozhodování, koho na olympiádu vzít.

Situace v NHL právě úplně nenahrává tomu, že tito hráči v Pekingu budou. Máte v hlavě už nějaká jména, kterými byste mohl doplnit tým, který herně v některých částích zápasu vyloženě propadl?

Nemohu tvrdit, že máme po Evropě v záloze pytel hráčů, kteří mohou okamžitě naskočit. Pár se jich z tohoto srazu omluvilo, takže pár těchto jmen v další nominaci figurovat může. Ale budu čekat na návrat Petra Nedvěda (generální manažer českého národního týmu, pozn. red.), který s ohledem na momentální situaci v NHL zkrátí svůj výlet. Čeká nás těžké rozhodování.