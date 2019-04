Dostat gól devět sekund před koncem je trestuhodné, přiznal po výhře nad Rakouskem Hanzl

„Dostat gól devět sekund před koncem je trestuhodné. Nechci říct proti takovému soupeři, ale je to tak,“ kroutil hlavou po utkání útočník Robin Hanzl. Češi přitom i přes herně špatný vstup do utkání dvakrát vedli o dvě branky, ale slibný náskok nedotáhli do vítězného konce v základní hrací době.

„Myslím, že jsme tam poté hráli zbytečně ustrašeně. Oni nás začali více napadat. Cítili šanci, která byla podpořena třetím gólem. My jsme se pak zatáhli a nemohli se dostat přes jejich aktivní hru,“ dodal pro Radiožurnál Hanzl.

Jenže než soupeř snížil ve 47. minutě, měli čeští hokejisté celou řadu příležitostí zvýraznit svůj náskok. Vypálili na Rakouskou branku na padesát střel, několikrát netrefili odkrytou branku

„Ty šance tam byly. Měli jsme tam několik vyložených šancí, kde jsme je mohli srazit na kolena. Nepovedlo se nám to a vlastními chybami jsme je vrátili do zápasu. Já zbytečně dvakrát vyhodil špatně puk a to jsou chyby, které se prostě nesmí stávat,“ sypal si popel na hlavu Dominik Kubalík, ale nebyl sám.

Špatnou rozehrávku, zbytečnou ztrátu puku a další chyby dělali všichni. Jediným pozitivem druhého duelu s Rakouskem tak byly samostatné nájezdy. Češi byli několikrát blízko první porážce od Rakouska od roku 1932, ale vždy dokázali srovnat skóre Robinem Hanzlem a Dominikem Kubalíkem. Druhý jmenovaný pak v deváté sérii rozhodl.

„Zatím mi to jde jenom tady. V klubu to nebylo nic moc,“ vrátil se Dominikovi Kubalíkovi úsměv. Další utkání čeká českou reprezentaci ve středu v Karlových Varech proti Německu.