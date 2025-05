ŽIVĚ: České hokejisty čeká na domácím turnaji Švédsko, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Svěřenci Radima Rulíka vstoupili do Českých hokejových her výhrou 4:2 nad Finskem. Vítězný vstup do posledního turnaje před mistrovstvím světa ale mají i Švédi, kteří přehráli Švýcary 2:1. Češi všechny vzájemné zápasy v letošní Euro Hockey Tour zvládli, teď je ale čeká ten nejdůležitější.

