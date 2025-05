Lauka góly za národní tým těší, u kouče Rulíka má ale jinou roli. ‚Jsem tam spíš od defenzivy,‘ ví útočník

Přišel, viděl, dal gól, zvítězil. Tak by se dala popsat seniorská reprezentační premiéra hokejisty Jakuba Lauka. Už po jedenácti sekundách na hřišti otevřel skóre utkání s Finskem a vteřinu a dvě desetiny před jeho koncem ho brankou na konečných 4:2 uzavřel. Nebylo tedy divu, že po zápase hýřil optimismem. Brno 11:02 2. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Jakub Lauko při premiéře v dresu české seniorské reprezentace | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

„Všichni si budou myslet, že jsem střelec, ale já s tím pukem moc hrát nechci. První gól, tak to je ve slotu, s tím vlastně dělat nejde nic jiného, než to vystřelit. A ten druhý to samé. Věděl jsem, že tam není moc času, tak jsem to také jenom vystřelil,“ popsal svůj gól číslo jedna a dva v seniorské reprezentaci debutant Jakub Lauko.

Ten druhý se kontroloval u videa, dle rozhodčích ale nakonec puk stihl proplout do sítě ještě před vypršením časomíry.

„Bylo to asi nejdelších 1,7 vteřiny, co kdy bylo. Možná tam trošku zaspali s časomírou, ale samozřejmě to vezmu,“ usmíval se Lauko, jehož přínos a podíl na výhře 4:2 nad Finskem ocenil i trenér Radim Rulík.

„Dal dva góly, ale celkově hra z jeho strany byla efektivní. Byl na ledě znát, byl silný, proto jsme ho i brali. Byl jsem v zámoří, viděl jsem ho v zápasech, hovořili jsme po zápase, jsme rádi, že se připojil,“ chválil útočníka Bostonu kouč národního týmu.

Povedený debut by mohl vynést Laukovi premiérovou účast na mistrovství světa, emoce směrem k nominaci se ale snažil krotit.



„Určitě lepší, než kdybych se s ničím v zápase neukázal. Je to nějaké povzbuzení, ale vím, jaká role se ode mě očekává a musím si plnit hlavně ty věci, kvůli kterým tu jsem. Jsem tam spíš od defenzivy. Být dobrý na forčeku, být dobrý v obranném pásmu, být nepříjemný, dohrávat hráče. To jsou moje úkoly, a když k tomu něco přidám, tak to je jenom velké plus,“ dodal po vydařené premiéře v národním týmu útočník Jakub Lauko. Poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa pokračuje v Brně v sobotu.