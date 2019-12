Bez zraněného Lauka, ale s vítězstvím v zádech. České hokejisty do 20 let čeká v dalším utkání Německo

Skvělý vstup do domácího mistrovství světa chtějí čeští hokejisté do 20 let potvrdit v sobotním utkání s Německem. Národní tým do něj ale nastoupí už bez zraněného Jakuba Lauka. Český útočník stihl v duelu s Ruskem odehrát jen šest sekund a kvůli poraněnému kolenu na turnaji skončil. Ostrava 11:56 28. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hokejové reprezentace do 20 let Václav Varaďa udílí pokyny svým svěřencům | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Je z toho zklamaný. Počítali jsme, že Jakubovi svěříme na mistrovství velkou roli. Zranil se nám důležitý hráč, ale tím turnaj nekončí. Věřím, že jeho náhradník, který bude dopsaný před dalším zápasem, odvede maximum,“ řekl Radiožurnálu trenér české reprezentace Václav Varaďa na adresu ztráty jednoho z klíčových útočníků.

Německo by mělo být papírově nejslabší ve skupině, ale kouč po výhře nad Ruskem nechce v týmu budit přehnaný optimismus.

„Určitě se budou prezentovat důrazným hokejem, budou houževnatí a dobře bruslit. Mají dva velmi dobře složené útoky z kvalitních hokejistů. Tyhle ročníky se jim povedly, je to těžký soupeř. Sice budou mít v nohách včerejší utkání s Amerikou, ale o to víc mohou být rozehraní,“ upozornil Varaďa.

‚Doufám, že budou vyřízení‘

Liberecký útočník Jan Šír o Němcích zatím nemá moc informací, zná jen šestku letošního draftu do NHL obránce Moritze Seidera.

„Mají tam pár kvalitních hráčů. Já znám jenom Moritze, který byl draftovaný Detroitem v prvním kole. Budou urputní, bojovní, ale my si to pořádně rozebereme na videu a věřím, že to zvládneme,“ uvedl Šír.

Zatímco trenér Varaďa s možností únavy Němců po pátečním večerním utkání se Spojenými státy nechtěl kalkulovat, devatenáctiletý útočník Liberce měl jasno.

„Doufám, že je Američané pořádně vyřídili. Ať jsou co nejvíc unavení a my je pak dorazíme,“ doplnil Šír. Utkání národního týmu s Německem začne v 15.00 a Radiožurnál z něj přinese živé vstupy.

