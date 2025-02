V letošní sezoně nás porazili jen Finové. Budou chtít hrát aktivní hokej, upozorňuje expert Procházka

Český národní tým čeká na Švédských hokejových hrách druhé utkání, po výhře nad domácím týmem 4:1 narazí na reprezentaci Finska. Úřadující mistři světa budou mít možnost zvýšit pětibodový náskok v čele tabulky Euro Hockey Tour právě před Finy. Utkání začíná ve 12 hodin a Radiožurnál Sport odvysílá duel v přímém přenosu. Radiožurnál z utkání nabídne reportážní vstupy. Stockholm 10:20 8. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté slaví branku | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: Profimedia

Proti Švédsku v národním týmu debutovalo pět nováčků - Tomáš Cibulka, Vojtěch Hradec, Matyáš Filip, Petr Koblasa a Kristian Reichel. Kromě zkušeností si někteří připsali i první body, Reichel i skóroval. Jak probíhají první dny nováčků v reprezentaci? Platí se pověstné zápisné?

Na klubové úrovni to pořád platí. Když dá hráč první gól, tak například zve spoluhráče na večeři. V reprezentaci nevím, ale pokud měli hráči šanci večer někam zajít, tak Kristian Reichel někoho určitě pozval.

Dalším nováčkem, který ale proti Švédsku nehrál, je Filip Přikryl. Proti Finsku již naskočí. Jaké jsou hlavní přednosti třiadvacetiletého forvarda Českých Budějovic?

V klubu dostává hodně prostoru, na ledě stráví téměř 20 minut. Hraje průbojně, je bojovný a do týmu zapadne. Proti Švédům hráli všichni nováčci skvěle a očekávám, že Přikryl bude hrát stejně a bude se chtít ukázat.

Hokejisté Finska první zápas na turnaji také vyhráli, Švýcary zdolali 1:0 po samostatných nájezdech. Co čekáš od dnešního souboje?

Utkání bylo podle statistik vyrovnané, oba týmy měly přes 30 střel na branku. Finové budou chtít hrát jejich typický hokej, který vychází z jisté obrany a poctivé práce ve středním pásmu. Minulou sezonu jim to příliš nefungovalo, hodně týmu je dokázalo přečíst. Letos ale ukázali, že budou chtít hrát aktivní hokej přes celé hřiště. V letošní sezoně nás porazili jen právě Finové. V tom utkání jsme měli problém se střelbou gólů, tak doufám, že se to teď obrátí.

Finsko dlouhodobě stavělo na pracovité defenzivě, ta v roce 2019 a 2022 vedla k titulu mistrů světa. Na posledních dvou šampionátech ale Finové skončili bez medaile. Platí stejný přístup pro českou reprezentaci? Vydalo se vedení českého hokeje tímto směrem?

Ano, změna je vidět. Finové byli známí tím, že ucpali střední pásmo a bylo těžké přes ně přejít. Trenéři ale v posledních letech přišli na to, že cesta vede přes aktivní napadání. Se zabezpečeným systémem moc úspěchů neposbírají a musí se více tlačit do útoku, jak šlo vidět v předchozím zápase Česka s Finskem. To je trend moderního hokeje.

