Kouč hokejistů Jandač: Vepředu jsme toho moc nevymysleli, chyběl tlak do brány

Trenére, co vám ukázal přípravný zápas proti Finům?

Potřebovali jsme po delší pauze nahodit zápasový rytmus. Byly tam lepší i horší věci, bylo vidět, že oboustranně je to přípravné utkání. Rozhodl krátký úsek ve druhé třetině, vepředu jsme toho potom moc nevymysleli.

Generálka hokejistům nevyšla, od Finů dostali dva góly během jediné minuty Číst článek

V poslední třetině, kdy jsme měli honit výsledek, jsme byli čtyřikrát vyloučení, to se samozřejmě blbě otáčí

To jsou ty horší věci, jaké byly ty lepší?

V první třetině jsme vypadali herně slušně, ale neměli jsme patřičný tlak do brány. Nepovedly se nám přesilovky, na druhou stranu oslabení jsme celkem ubránili a v obranném pásmu jsme si nepočínali špatně.

Takže se směrem k olympijskému turnaji zaměříte na útočnou fázi?

Zaměřujeme se na obojí, musíme být organizovaní v obraně i v útoku. Ale dneska ten zápas nebyl z naší strany v útočném pásmu tak důsledný. Nešli jsme dostatečně do předbrankového prostoru, to musíme v dalším zápase změnit.

Byť Korea není favorit turnaje, tak jsme viděli, že jsou houževnatí, mají výborného brankáře, takže do předbrankového prostoru musíme chodit.

Měli jste jako trenérský tým pocit, že je znát, že se hráči nechtějí zranit?

Oboustranně bylo vidět, že je to přípravné utkání.

Jak vypadá Milan Gulaš, který zápas nedohrál?

Zatím je to čerstvé, teď to koleno leduje a uvidíme, jak to vypadá.

Teď vás čeká přesun, co jste zatím stihli vnímat z olympijské atmosféry?

Moc ne, ale medaili samozřejmě. Těšíme se na celý turnaj, teď končila přípravná fáze v Soulu, přesouváme se do olympijské vesnice a v místě konání už to na nás asi dýchne víc.

Příprava na #PyeongChang nám výsledkově nevyšla – s Finy jsme prohráli 0:2. Ty důležité zápasy ale přijdou až příští týden… #narodnitym #czechteam pic.twitter.com/mVzb2sonY0 — Hokejový nároďák (@narodnitym) 11 February 2018