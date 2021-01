Soudržnost byla opravdu neuvěřitelná a o to více mrzí, že to nevyšlo, říká po konci na šampionátu Myšák

Čekání na cenný kov z vrcholné akce juniorů pokračuje. Česká hokejová dvacítka v duelu s favoritem mistrovství světa a obhájcem titulu Kanadou vypadla ve čtvrtfinále po výsledku 0:3. Z výběru trenéra Karla Mlejnka jsou i tak slyšet pozitivní slova. Edmonton 7:58 3. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Myšák s Martinem Langem v duelu s USA | Foto: Jason Franson/The Canadian Press | Zdroj: ČTK / AP

„Nevím, zda jsme byli blízko nebo daleko vítězství. Bohužel utkání ovlivnila první třetina, kdy jsme brzy inkasovali dvě branky. Poté jsme se proti konsolidované obraně soupeře nedokázali prosadit,“ přiznal po zápase s Kanadou na on-line tiskové konferenci trenér Karel Mlejnek.

Kouč juniorů vyzvihl především psychickou odolnost svého výběru oproti zápasům se Švédy a Američany.

„Našemu týmu bych ale dal obrovský kredit, jen jsme nedali branku. Na hodnocení celého turnaje je krátce po zápasu ještě brzy. Mám krásný pocit z našeho týmu, krásný pocit z realizačního týmu, krásný pocit ze spolupráci všech lidí okolo týmu, což je super. Co se týká hry, nepovedená druhá polovina utkání se Švédy a s Američany,“ hodnotil Mlejnek.

Rozhodující dvoubrankový náskok si domácí Kanaďané vypracovali již v první třetině, třetí gól přidali při české power play v závěru zápasu.

„Když chcete vyhrát, musíte dát gól. Jsme zklamaní. Tlačili jsme se do střel, měli jsme dokonce i více střel než soupeř, ale bohužel jsme se neprosadili,“ litoval kapitán Jan Myšák.

‚Druhá rodina‘

Češi na šampionátu vyhráli dva zápasy a připsali si tři porážky. Ve skupině porazili Rusko s Rakouskem a prohráli se Švédskem a USA. Ve čtvrtfinále podlehli Kanadě 0:3

„Jsem extrémně hrdý na všechny kluky, na moji druhou rodinu. Z venku do toho nevidíte, ale my, co jsme tady byli pospolu, tak to bylo něco neuvěřitelného. Byla to věc, kterou jsem v životě nezažil, ani na jiných turnajích. Soudržnost byla opravdu neuvěřitelná a o to více mě mrzí, že to nevyšlo,“ doplnil litvínovský útočník loni draftovaný Montrealem ve 2. kole.

O týmovém duchu reprezentace mluvil také obránce Radek Kučeřík: „Nebyli jsme tady jen jako tým, byla to druhá rodina a pro nás je to teď hodně těžké. Musíme přes to ale přejít a pokračovat dále, protože je tady hodně skvělých hráčů a všichni mají na to, aby se hokejem jednou živili. Jsem na všechny hrdý, nechali tady všechno a za to jsme hrozně rádi.“