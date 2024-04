I přes prohru jsem hrdá, říká trenérka hokejistek MacLeodová. Češky jsou po dvou letech bez medaile

Mistryněmi světa v hokeji se staly Kanaďanky, které porazily domácí hráčky Spojených států 6:5 v prodloužení. České hokejistky nenavázaly na předchozí dva bronzy a tentokrát končí bez medaile. Na šampionátu v americké Utice prohrály v utkání o 3. místo s Finskem 2:3 po samostatných nájezdech. Utica (Kanada) 18:49 15. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České hokejistky po zápase s Finskem | Foto: Christinne Muschi | Zdroj: Profimedia

„S Finskem je to vždycky velká přetahovaná. Když jsme vstupovaly do prodloužení a nakonec i do nájezdů, stále jsem věřila ve vítězství. Finky to sice nakonec zvládly lépe, já jsme ale na náš tým opravdu hrdá,“ řekla bezprostředně po utkání kanadská trenérka české reprezentace Carla MacLeodová.

Hodnocení vzápětí přidala i obránkyně Aneta Tejralová. „Byl to napínavý zápas a šlo vidět, že oba týmy byly ze začátku nervózní. Jsem ráda, že nám tam se štěstím padl vyrovnávací gól, a poté už to, kdo vyhraje, bylo padesát na padesát,“ popsala zápas.

28letá rodačka z Prahy působí v dresu Ottawy v zámořské ženské hokejové lize. Na mistrovství světa byla v roli kapitánky, a možná právě proto neskrývala zklamání z toho, že svůj tým nedovedla až k jedné z medailí.

„Převládá smutek. Pro mě osobně to byl nejhorší turnaj jak fyzicky, tak psychicky. Věřím, že postupem času na tenhle úspěch budeme vzpomínat,“ dodala.

To je ono! Holky zatlačily na Finky v přesilovce a i s trochou štěstí Michaela Pejzlová vyrovnává stav boje o bronz! ...a jedem!



⚔️ 1:1#narodnitymzen #ceskyhokej #WomensWorlds pic.twitter.com/0MunGt8oi5 — Hokejový nároďák žen (@narodnitymzen) April 14, 2024

Už za rok se bude vůbec poprvé ženský hokejový šampionát konat v České republice. Aneta Tejralová se na podporu z hlediště už teď těší.

„Když jsme v únoru měli turnaj v Liberci, tak jsme ukázali, že máme na fandění opravdu skvělý národ. Moc se na to těšíme,“ připomněla česká kapitánka ještě atmosféru domácího finálového turnaje Euro Hockey Tour.