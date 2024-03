‚Vydrží i bujaré oslavy v kabině.‘ Podívejte se na medaile připravené na hokejové mistrovství světa

Hokejisté budou hrát na letošním mistrovství světa v Praze a Ostravě o medaile k křišťálového skla. Jsou kulaté a váží 250 gramů. V Praze je v pondělí představili organizátoři šampionátu, který začne na začátu května. Praha 19:33 18. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Medaile pro mistrovství světa v ledním hokeji, které se bude hrát v květnu v Praze a Ostravě, | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Chtěli jsme využít jednoho unikátního českého materiálu - skla, které je jinak zpracované než v roce 2015. Jsem za ten výsledek moc rádi,“ vysvětluju šéf pražského organizačního výboru Petr Bříza volbu materiálu.

Poslechněte si reportáž ze slavnostního představení medailí, o které se bude hrát na květnovém mistrovství světa v Praze a Ostravě

Skleněná medaile, je obehnána kovovým rámečkem, znázorňující mantinel, na který je naneseno zlato, stříbro a bronz.

Z boku je do něj laserem vyryt název šampionátu a na zadní straně je na kovovém plátku znak světové hokejové federace. Mantinel ale zasahuje do hlavní plochy medaile jen tři milimetry, jinak je čelní plocha čistě skleněná. Není to ale čiré, leštěné sklo, ale na první pohled připomíná led i s rýhami po bruslích.

„Ostré řezy připomínají stopy po brusli na ledě. V medaili se odráží dynamika a pohyb. Pro mě byl důležitý prvek dostat na medaili samotnou hru, aniž bych musela použít nějaký výrazný prvek,“ vysvětluje autorka návrhu medaile Kateřina Handlová. Na vrchní části medaile je našitá stuha. Červená u zlaté, modrá u stříbrně a bílá u bronzové. Všechny si při představení medailí pověsil na krk i ambasador šampionátu, olympijský vítěz i mistr světa Jiří Šlégr.

„Trochu žárlím, samozřejmě bych se hned vrátil. Stříbrnou navíc ještě nemám. Tenkrát sklo nebylo tak populární, doba jde dopředu, dává mi to smysl a je to dobrá volba,“ pochvaluje si Jiří Šlégr.

I přesto, že je medaile ze skláren v Novém Boru na první pohled křehká, měla by vydržet i bujaré oslavy v kabině, včetně pádu na zem.

„Přímo u testu jsem nebyla, takže jestli to upadlo, tak to nevím. Vím, že tam ale probíhali zátěžové testy. Já osobně je netestovala, protože zkušenosti z hokejové šatny a oslav nemám, tak jsem to nechala v rukou odborníků,“ usmívá se Kateřina Handlová a Petr Bříza přidává to nejdůležitější přání.

Skláři společnosti Kolektiv Ateliers pracují na medailích pro mistrovství světa v hokeji, které se bude hrát v květnu v Praze a Ostravě | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Samozřejmě si přejeme, aby jedna sada medailí byla vidět na českém dresu. Snad se to podaří, to ale není v našich rukou,“ přeje si bývalý brankář pražské Sparty.

Světový šampionát rozehrají čeští hokejisté 10 května soubojem s Finskem a pokud se to podaří, tak si pro medaile přijdou 26.května.