Hronek se Zadinou mají za sebou strastiplnou cestu z Detroitu, s národním týmem už trénovali

Duo českých hokejistů z Detroitu, Filipové Hronek a Zadina, už se připojili k národnímu týmu a poprvé trénovali. Oba za sebou ale mají náročnou cestu ze zámoří, na kterou určitě nezapomenou. Letadlo se totiž muselo vrátit a nouzově přistát v Kanadě. I tak by oba mohli být trenérům k dispozici pro sobotní utkání Českých her. Praha 15:00 12. května 2021

Filip Hronek | Zdroj: Reuters

„Z Detroitu jsme měli letět do Francie, ale letadlo se muselo vracet a jediný spoj z Francie do Prahy jsme nestihli. Takže jsme pak čekali na spoj do Amsterodamu a po dalším tříhodinovém čekání na letišti jsme se teprve dostali do Prahy,“ popisoval strasti při cestování Filip Zadina.

Filipové Hronek a Zadina už se připojili k národnímu týmu.

„Někdo v letadle měl zdravotní problémy, takže jsme museli nouzově přistát - otočit se nad oceánem a přistát v Halifaxu. Bylo to nepříjemné, ale zároveň potřeba, tak snad to dobře dopadlo,“ vyprávěl Filip Hronek, který i jako obránce byl nejproduktivnějším hokejistou Detroitu v základní části NHL.

Hronek se Zadinou dopoledne poprvé s národním týmem trénovali. Středeční úvodní zápas Českých hokejových her proti Finsku stejně jako čtvrteční duel proti Švédsku ještě ale vynechají. Nastoupit by mohli až v sobotu proti Rusku.

„Potřebuju trochu přehodit hodiny, abych spal víc než čtyři pět hodin. Možná se z toho teď během tréninku na ledě dřív dostanu,“ prohlásil Zadina.

Ať už v sobotu nastoupí nebo ne, po duelu s Ruskem by ho měl čekat přesun do lotyšské Rigy, kde příští týden startuje hokejové mistrovství světa. Stejně jako Hronka, který by podobně jako na předešlých dvou světových šampionátech měl patřit mezi klíčové hráče reprezentace. Pozvánku přijal okamžitě.

„Nebylo to složité rozhodování. Jsem rád, že jsem mohl jet. Když možnost byla, nebylo nad čím přemýšlet,“ řekl.

Na MS před dvěma lety byl Hronek zvolen nejlepším obráncem a prosadil se i do ideální sestavy celého turnaje. Úspěch týmu je pro něj ale na prvním místě. „Doufám, že mužstvo bude dost silné na to, aby se nám povedlo něco uhrát. Stát se opět nejlepším bekem? Radši medaile,“ dodal Hronek.