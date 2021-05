Porazit Rusy je vždy super, zní z českého týmu po generálce. Hrubec už myslí na start šampionátu

„Vítězství je cenné, porazit Rusy je vždycky super,“ těšilo po utkání asistenta trenéra národního týmu Jaroslava Špačka. Čeští hokejisté zvládli na výbornou nejen poslední duel s Rusy, které porazili poprvé v sezoně, ale celou přípravu na světový šampionát.

Během ní dokázali postupně porazit Rakousko, Německo, Slovensko, Finsko, Švédsko a Rusko. Celkem devět vítězných zápasů, ani jedna porážka.

„Začali jsme s nejslabším týmem a postupně se zlepšovala jak kvalita soupeřů, tak naše kvalita. Úplně bych to nepřeceňoval. Vyzkoušeli jsme si pár variant, podle kterých chceme hrát, a to je pro nás důležité. Teď můžeme v klidu trénovat. Tým už je pohromadě, takže bude důležité ho v příštím týdnu naladit,“ pokračoval Špaček.

Jisté už také je, že jedničkou mezi brankáři bude pro šampionát Šimon Hrubec. Gólman Avandgardu Omsk předvedl, že si z KHL, kde slavil titul, si přivezl výbornou formu a proti Rusům vychytal první reprezentační nulu. A po utkání se pohádal o cenný suvenýr.

„My jsme se s Filipem Pešánem hádali o puk a já si ho vzal. Říkal jsem mu, že jestli je to druhá nula, tak si ho může nechat, ale je to první, tak si ho nechávám já. Sbírám tyto puky. Moc si vážím toho, že to takhle vyšlo, ale už je to za mnou. Teď už mě zajímá jen další zápas proti Rusku, ten bude důležitý,“ upozorňuje Šimon Hrubec, že právě proti Rusku odehrají čeští hokejisté úvodní duel mistrovství světa. A to v pátek 21. května od 15.15 hodin.