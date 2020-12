Brankář Hrubec po Švédsku: Kluci poslouchali, co jsem říkal. Mám radost, že jsme si navzájem pomohli

Brankář Šimon Hrubec pomohl 27 zákroky k vítězství českých hokejistů na závěr Channel One Cupu v Moskvě nad Švédskem 4:1. Přestože v obraně nastoupili ze šesti beků čtyři, kteří v národním týmu debutovali, dokázali s výjimkou jednoho z celkem šesti oslabení odolat. Moskva 13:55 20. 12. 2020 (Aktualizováno: 14:19 20. 12. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šimon Hrubec v brance české reprezentace čelí útoku Švédů | Foto: Alexander Zemlianichenko | Zdroj: ČTK / AP

Švédové udeřili jen ve 13. minutě, kdy po třech vyloučeních v rychlém sledu se Češi ubránili v součtu 85 sekund ve třech proti pěti, ale nakonec v oslabení inkasovali. „Do varu mě to dostalo určitě, ale bylo škoda, že jsme docela dobře začali, ale pak nás zbytečná vyloučení, nebo jak je nazvat, zbrzdila. Dodala křídla Švédům. Bylo docela dost práce,“ řekl Hrubec v on-line rozhovoru s českými novináři.

Obrana podle něj pracovala dobře. Na turnaji v ní debutovali Dominik Mašín z Chabarovsku, Daniel Gazda ze Zlína, Pavel Pýcha z Českých Budějovic a liberecký Ronald Knot. Desítku startů nepřekročil ani Jan Košťálek ze Sparty, takže jediným zkušeným byl se čtyřmi desítkami utkání Ondřej Vitásek z Dinama Riga.

„Je pravda, že rozdíl mezi extraligou a KHL je velký. Ale snažil jsem se klukům pomoci, protože to je jedna z takových mých věcí, že já hodně řvu a diriguju si to. Jsem hrozně rád, že kluci poslouchali, co jsem jim řekl. Prakticky jsme nějak společně Švédy ubránili,“ prohlásil Hrubec.

Na turnaji si rozdělili po jednom utkání s Dominikem Furchem z Dinama Minsk a Romanem Willem z Čeljabinsku. „Ono moc šancí není. Dostanete jeden zápas a musím převést, proč chytám v Rusku a proč si mě vybrali do nároďáku. Takže jsem nechtěl zklamat, že mi dali důvěru. Jsem rád, že jsme vyhráli. Že jsem mohl klukům pomoct a kluci pomohli mně, že dali čtyři góly. To je hned jednodušší,“ řekl devětadvacetiletý gólman Omsku.

Jeden z nejtěžších turnajů

Ve svém 10. utkání v reprezentaci oslavil čtvrtou výhru a byl rád, že dostal příležitost právě na Channel One Cupu. „Je asi z těch čtyř turnajů jeden z nejlepších, protože tam jedou prakticky všichni hráči z KHL a beru ho jako jeden z nejtěžších a jako asi největší ukazatel, jak jsme nebo nejsme na to připravení,“ prohlásil Hrubec.

Je rád, že mu zápas vyšel, ale o případnou nominaci na mistrovství světa se podle něj bude bojovat jinde. „Jeden zápas nominaci nedělá. Měl jsem mistrovství světa v hlavě i loni, věřil jsem si, že bych po sezoně v Kunlunu mohl zabojovat. Okolnosti byly takové, že nakonec mistrovství světa nebylo. Teď jestli bude nebo nebude, možná ještě předbíháme. Jestli bude, je to pro mě bod číslo jedna, co se týče reprezentace,“ prohlásil.

Doufá, že zůstane v hledáčku stavitelů národního týmu. „Záleží jen na tom, jak se bude dařit na klubové úrovni a v lize, jak budeme v kontaktu s trenéry a jaký bude z jejich strany zájem. Už jsem párkrát na nároďáku byl a trenéři mají možnost vidět zápasy, které chytám v Rusku. Chtěl jsem tady samozřejmě zabojovat a ukázat, že chci reprezentovat. Chtěl bych dostat další a další šanci,“ dodal Hrubec.

Pešán brankáře chválil

Trenéra Filipa Pešána potěšil zlepšený výkon reprezentačního týmu. Ocenil, že hráči se pokaždé drželi nastaveného plánu, dnes ale dokázali oproti předchozím dvěma zápasům vylepšit důležité detaily, díky čemuž slavili první úspěch v Moskvě.

„Nemyslím, že výkon byl o tolik odlišný od předchozích zápasů. Byly to spíš malé věci, které dnes byly jiné než v minulých utkáních. Například buly, naše oslabení, kluci byli poctiví, pomáhali si... Výborně se ukázali mladí hráči, všechno si to sedlo. Mně se každopádně líbilo, že ten tým měl po celý turnaj tvář, která se nijak výrazně neměnila. První dva zápasy jsme nezvládli, ale dnes jsme byli odměněni vítězstvím,“ řekl Pešán.

„Myslím, že velký vliv na počet střel v zápase – a konkrétně v první třetině – měla naše oslabení. Měli jsme tam čtyři dvouminutové tresty. I když jsme hráli slušně ve hře pět na pět, Švédům tam v těch přesilovkách naskákala čísla,“ připomněl Pešán.

„Důležité také je, jaké ty střely na bránu chodí a odkud. Z málo nebezpečných pozic jich můžete mít hromadu, přesto efektivita je nízká. Měřítkem výkonu a výsledku je rozhodně mnohem více to, když budete počítat jen střely z nebezpečných míst,“ dodal Pešán.

Hrubec se zaskvěl spolehlivým výkonem. „Vnímám to tak, že Šimon přinesl na tým obrovský klid. Hledal si dobře kotouče, byl silný, když nás Švédové zavřeli kolem brány, byl silný při dorážkách. Dodal klukům větší klid, když soupeř přišlápl plyn. Nemůžu hodnotit, zda byl naším nejlepším brankářem z těch tří, co zasáhli do turnaje. Byl to vítězný brankář, což je důležitá věc, ale myslím, že i kluci, co odchytali zápasy s Finskem a Ruskem, odvedli dobrou práci. Myslím, že my všichni jako tým jsme byli dnes přece jen o něco poctivější,“ podotkl Pešán.