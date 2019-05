Bartošák se těší na Lundqvista: ,Chci s ním fotku,‘ říká český brankář

Zápasy se dvěma týmy plnými hvězd NHL odehrají tento víkend čeští hokejoví reprezentanti. Zítra je na přípravném turnaji v Brně čeká Rusko, v sobotu večer Švédsko. V brance českého týmu tentokrát nastoupí místo Jakuba Kováře Patrik Bartošák. A moc si přeje, aby na druhé straně začal jako jednička Henrik Lundqvist, slavný gólman New Yorku Rangers. Brno 11:46 4. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český hokejový brankář Patrik Bartošák | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Jestli nastoupí, bude to jeden z mých menších splněných snů. Jako mládežník jsem byl jeho velký fanda. Když jsem ve Vítkovicích vyrůstal, byl to asi můj největší idol. Vzhlížel jsem k němu, když byl teprve pár let v NHL. Tam dominoval,“ říká pro Radiožurnál šestadvacetiletý brankář české hokejové reprezentace o jedenáct let starším Henriku Lundqvistovi, který do Brna přijel se švédským týmem. Bartošák k potenciálnímu protivníkovi vzhlížel, napodobovat ho ale nezkoušel.

„Ten jeho styl je unikátní. On chytá úplně jinak než většina gólmanů na světě. Kdybych se ho snažil v něčem napodobovat, tak bych dnes byl možná někde v krajském přeboru. Líbí se mi ale, jak chytá. I to, jak se v mladém věku dokázal vyrovnat s velkou slávou v New Yorku,“ uvádí.

I kdyby si nakonec nová posila třineckých Ocelářů proti olympijskému vítězi a mistru světa ze severu nezachytala, památku na setkání se svým vzorem chce mít.

„Ať to skonči jakkoliv, tak ho po zápase požádám o fotku. Chtěl bych se s ním vyfotit. Kdyby se tam našel nějaký fotograf, který by byl tak laskav a vyfotil mě s ním, tak bych byl moc rád,“ svěřuje se se svým přáním Bartošák.

Zápas českého týmu s úřadujícími mistry světa začne v Brně v půl sedmé podvečer. Po něm budou na Lundqvista jistě číhat lovci autogramů a fotografií. Ten první se ale předtím pokusí švédského gólmana porazit.