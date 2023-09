Bude to třaskavé jako vždycky. A plné emocí, říká pardubický Will před šlágrem proti Spartě

Fanoušci hokejové extraligy se ve středu dočkají prvního střetnutí dvou největších kandidátů na titul. Už ve třetím kole se totiž potkají Sparta a Pardubice. Velký zápas neočekávají jen fanoušci, ale taky samotní aktéři duelu. Praha 16:52 20. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Sparty a Pardubic v dosud posledním vzájemném duelu | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK | Zdroj: Profimedia

„Samozřejmě to bude se Spartou třaskavé jako vždycky, bude tam spousta našich fanoušků. A já se na to těším,“ říká pardubický brankář Roman Will. „Je skvělé se hned potkat se Spartou a otestovat se navzájem. Jsem přesvědčený, že to bude plné emocí a že to bude hokej, jaký fanoušci očekávají.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Extraliga zažije šlágr kola mezi Spartou a Pardubicemi. Poslechněte si, jak se na atraktivní zápas těší sami hokejisté

Pardubice mají po dvou kolech plný počet bodů. Sparta zvládla domácí duel s Českými Budějovicemi a uspěla na ledě obhájců titul z Třince po nájezdech. A i když na pardubické fanoušky funguje jako červený hadr na býka spíše dres regionálního rivala z Hradce Králové, je dobrý důvod se těšit i na Spartu.

„Rivalita tam je a vždycky bude. Tím spíš v O2 Areně, kde jsou fanoušci proti sobě. Bude to zápas se vším všudy pro majitele, diváky, všechny. Moc se na to těším,“ hlásí jedna z největších hvězd Východočechů Tomáš Hyka.

Těžký los má na úvod Sparta. Po cenných dvou bodech z ledu Ocelářů je tu v programu sice návrat na domácí led, ale proti možná tomu největšímu kandidátovi na titul.

Mluvil o tom po posledním vítězství za dva body útočník pražského klubu Filip Chlapík. „Myslím si, že všichni víme, co mají za tým a co máme za tým my. Myslím si, že to bude asi hodně sledovaný zápas a střetnou se dva skvělé týmy,“ konstatuje Chlapík.

⚔️ Je to tady! Zápas kola, u nás doma, na Spartě. Potřebujeme vás slyšet na tribunách!

Pozvánka: https://t.co/vUjrUzC9Zb

Vstupenky: https://t.co/iiX6FGvIR0 pic.twitter.com/Hdri489xFr — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) September 20, 2023

Od této sezony si nově můžete pustit všechny extraligové zápasy v přímém přenosu od první do poslední minuty. A to na internetu – na serveru iROZHLAS.cz, webu Radiožurnálu Sport a také v aplikaci mujRozhlas.

Zápas Sparta - Pardubice začne v O2 Areně v 18:30. Přímý přenos celého zápasu bude vysílat Radiožurnál Sport, přestávkový program zaplní náš extraligový expert Martin Procházka.