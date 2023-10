Začali jsme věřit jeden druhému. Jsme rádi, že jsme to zlomili, říká brněnský Cingel po výhře nad Spartou

Začátek hokejové extraligy brněnské Kometě vůbec nevyšel, ale po čtyřech porážkách přišel velký vzestup. Z posledního místa se posunula už na sedmou pozici a v neděli ukončila vítěznou sérii pražské Sparty, když v O2 Areně vyhrála 2:0. Praha 21:20 1. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Komety Lukáš Cingel (6) se se spoluhráči raduje z vedoucího gólu proti pražské Spartě | Foto: ČTK / Říhová Michaela | Zdroj: Profimedia

Vítězné chorály se linuly z šatny hokejistů Komety pár minut po zápase, do kterého brněnský klub rozhodně nešel v roli favorita. Sparta chtěla prodloužit vítěznou sérii na sedm zápasů a udržet si vedoucí pozici v extralize.

Ale to se jí proti soupeři, který byl ještě před týdnem v tabulce poslední, nepovedlo. „Něco jsme si po těch porážkách řekli v šatně. Myslím, že jsme hokej dost zjednodušili, začali jsme věřit jeden druhému, že když si puk dáme, tak to bude fungovat. Jsme rádi, že jsme měli pravdu a že jsme to zlomili. Ale stále je na čem pracovat,“ říkal spokojený Lukáš Cingel, střelec vítězného gólu na 1:0, který padl až na začátku závěrečné třetiny a tak trochu symbolizoval celý zápas, který byl spíš taktickou bitvou než parádní podívanou.

Cingel byl totiž posledním, kdo se dotkl puku v dresu Komety, ten proskákal za záda brankáře Jakuba Kováře a ještě ho zametl za čáru domácí obránce David Němeček. „To jsou přesně ty dorážky. Góly z nějaké pěkné akce už padají málo, rozhodnout můžou spíš boje před brankou,“ konstatuje Cingel.

„Přesně to jsme si řekli v šatně, že rozhodne takový ten, jak se říká, špinavý gól. Což se potvrdilo, Kometa vstřelila gól s důrazem. Úplně nevím, jestli měl nebo neměl platit… Samozřejmě máme natolik zkušený tým, abychom si s tímhle dokázali poradit, a to se bohužel nepodařilo,“ souhlasí s Cingelem sparťanský obránce Michal Kempný, pro kterého byl zápas proti Kometě jubilejním 300. utkáním v extralize.

Sparta tak klesla na třetí místo za Pardubice a Litvínov a Kometa se naopak po třetí výhře v řadě posunula na sedmou pozici.