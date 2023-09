Plekance obdivuji, ale chci v extralize vidět víc mladých hráčů a méně cizinců, říká Hadamczik

Ve čtvrtek začne extraliga a hokejoví fanoušci budou mít možnost díky Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport poslouchat všechny zápasy v přímém přenosu na internetu. A v průběhu sezony se třeba také dozvídat, jak se daří mladým hráčům, kteří jsou na pomezí juniorky a dospělých. Pokud by se takoví hráči prosazovali, do budoucna by extraligové týmy nemusely sahat po zahraničních posilách. To si přeje i prezident hokejového svazu Alois Hadamczik.

