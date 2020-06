Král se bude znovu ucházet o post prezidenta Českého hokeje, protikandidáta zatím nemá

Současný prezident Českého hokeje Tomáš Král je po čtvrteční uzávěrce kandidatur jediným uchazečem o tento post na další čtyřleté období. Svazová konference, na které se budou volit i další členové výkonného výboru, se uskuteční 20. června. Případný Králův soupeř ještě může vzejít přímo na konferenci. Praha 16:17 5. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Král. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Uzávěrka kandidatur skončila včera o půlnoci, ale kterýkoliv z delegátů konference může přímo v jejím průběhu navrhnout dalšího kandidáta,“ řekl tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

„V tom případě by se o něm hlasovalo dvakrát. První hlasování by bylo o tom, zda může být zařazen na kandidátní listinu. Tam by potřeboval získat nadpoloviční většinu. A teprve v případě souhlasu delegátů s doplněním na kandidátní listinu by se o něm hlasovalo znovu jako o kterémkoliv jiném z kandidátů,“ dodal Zikmund.

Král i kvůli termínu uzávěrky kandidatur požádal o odložení jednání výkonného výboru, který se přesunul ze čtvrtka na pátek. Rozhodoval o systému extraligy, první ligy i druhé ligy v nadcházející sezoně. Extraliga bude kvůli ekonomickým dopadům koronaviru po dnešním rozhodnutí svazu v sezoně 2020/21 nesestupová.

„Výkonný výbor byl dlouhodobě na včerejšek a do půlnoci byla lhůta pro navrhování kandidátů. I z těch důvodů, aby si někdo nemyslel, že se mu budu přizpůsobovat ve svých názorech, tak jsem požádal a přeložili jsme to na pátek. Byl schválen můj návrh, který považuji za optimální,“ podotkl Král, který vede Český hokej už 12 let.