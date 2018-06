Vedení Českého hokeje stížnosti na nové dresy vnímá, zásadní změny ale nechystá

Hrůza! Děs! To si děláte srandu! I takové byly reakce na nové dresy hokejové reprezentace, které na konci minulého týdne zveřejnil Český svaz ledního hokeje, teď už pod novým názvem Český hokej. Fanoušci se bouří a vytvořili dokonce petici za odmítnutí nového loga na dresech České hokejové reprezentace. Teď je pod ní skoro tři tisíce podpisů. Praha 19:18 29. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Eliáš v novém reprezentačním dresu | Zdroj: Český svaz ledního hokeje

„Pochopitelně jsme to zaznamenali. Jedná se o elektronickou petici, která nesplňuje právní náležitosti, které by oficiální petice splňovat měla. Názory fanoušků i veřejnosti vnímáme a považujeme je za zcela legitimní,“ říká mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Čeští fanoušci se v internetových diskuzích vyjadřují k podobě nových dresů zpravidla negativně a přidávají se k nim i někteří z hráčů. Asi nejostřeji se do nové podoby dresů opřel brankář Ondřej Pavelec, který si nebral v komentáři servítky a označil ji za ostudu. Nadšený není ani čerstvý vítěz Stanley Cupu Michal Kempný.

„Kdykoliv jsem reprezentoval, tak pro mě byla čest obléct dres s tím znakem, co tam byl, a ta změna je na mě možná až příliš velká,“ říká Kempný.

Asi nejznámějším českým hokejovým fanouškem je muž známý pod přezdívkou Fantomas. V zelené masce seděl na tribuně na každé velké akci posledních let a na sobě měl dres se státním znakem. Nový ale rezolutně odsoudit nechce.

„Zatím čekám, co to se mnou provede, až ho uvidím ve skutečnosti, ale trošku mi tam státní znak chybí. Jsem asi zvyklý na ty dresy, co byly dvacet let. Teď je to taková moderna a není to pro mě jasné. Ale asi se s tím srovnám,“ říká Fantomas.

Český hokej navíc ani přes vlnu odporu ze svého plánu, dát na dres národního týmu znak hokejového svazu, ustoupit nechce. Některé drobné úpravy stávající podoby dresů ale vyloučené nejsou.

„Vedení Českého hokeje v současné době žádnou zásadní změnu nepřipravuje, i když dílčí změny a úpravy na dresech vyloučeny nejsou,“ vysvětluje Zdeněk Zikmund.

Takové stanovisko by mohlo v důsledku vést třeba až k odlivu části fanoušků, ale Fantomas si to nemyslí.

„Já myslím, že se s tím fanoušci srovnají a že určitě odliv nenastane. Nevěřím tomu,“ říká populární Fantomas. Poprvé v nových dresech vyjede národní tým na led 8. listopadu v pražském utkání proti Švédsku.