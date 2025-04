Je to zvláštní zimák, v rozích je šílená tma, reagují na stav haly v Regensburgu čeští hokejisté

Kdyby měli v Regensburgu lepší halu, mohli hrát domácí hokejisté nejvyšší soutěž. Takhle se v bavorském městě hraje jen druhá německá liga. V Donau Areně nastoupila česká hokejová reprezentace k přípravnému zápasu před mistrovstvím světa. Někteří hokejisté hned poznali, že by se dalo v Regensburgu leccos vylepšit. Regensburg 17:55 12. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté v Donau Areně | Zdroj: ČTK, DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Profimedia

„V rozích je šílená tma. Je to takové zvláštní, už jsme to viděli na rozbruslení. Nějak jsme to naštěstí nevnímali při zápase, ale na trénincích jsme viděli, že je v rohu zvláštní tma. Dokonce jsme říkali klukům, aby zkusili zjistit, jestli se nedá ještě víc rozsvítit nebo jestli tohle je maximum. Nechali to tak, ale naštěstí nám to evidentně hrálo do karet,“ říkal Ondřej Kacetl. Ten odchytal první vítězný zápas české reprezentace, když se ale podíval do rohů, měl spoluhráče i soupeře trochu v šeru.

„Už když jsme sem přijeli, tak mi to světlo přišlo divný. Neříkám, že zrovna v rozích je to znát, ale celkově je to světlo jiné, není čisté. Přijde mi, že je tu tma,“ dodal útočník národního týmu Petr Kodýtek.

Kvůli stadionu jen druhá liga

Regensburg vyhrál v minulé sezoně druhou ligu, ale neměl stadion dostatečně připravený na to, aby mohl postoupit do nejvyšší soutěže. Na ledě u toho byl také jeden z bývalých spoluhráčů experta Radiožurnálu Sport Martina Procházky. S ním a Pavlem Paterou hrál tehdy na Kladně Richard Diviš. Je to tedy u Regensburgu podobný případ, jako je v Česku Vsetín.

Bavorští Eisbären neměli dostatečný počet bodů na to, aby postoupili. Vedení soutěže právě stadiony boduje za různé věci a hodně jich lze získat za zázemí a VIP prostory, popřípadě skyboxy. Ty v Regensburgu nejsou. Chystá se rekonstrukce. Skyboxy budou, pak bude ale nutné vše zase uhrát sportovní cestou. Útulný stadion pro necelých 5000 fanoušků má další specifika.

„Když jsem to viděl poprvé, tak mi to přišlo strašně malý. Když jste v rohu, tak vám to připadá zase strašně velký, takže si to nedokážu nějak vysvětlit,“ říká Kodýtek.

„Takový zvláštní zimák. Mantinely jsou dost vysoký, jsou rychlý. Zase jsme si museli zvykat na něco jiného,“ navazuje na Kodýtka obránce týmu Tomáš Cibulka.

Český tým odehraje druhý přípravný zápas proti Němcům 12. dubna vpodvečer. Do branky jde Dominik Frodl. Volno má Beránek s Černochem a také zranění Flin a Adámek. Oproti prvnímu zápasu budou hrát Kodýtek, Voženílek, Pirochta a Ondřej Kovařčík.