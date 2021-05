Zadina, Kubalík a Vrána. Elitní střelci by měli být na mistrovství světa hlavní zbraní českého týmu

Česká hokejová reprezentace čeká na medaili z mistrovství světa od roku 2012. Ukončit nepříznivou sérii se pokusí od pátku výběr trenéra Filipa Pešána, který dal českým fanouškům naději svými výsledky v přípravě. Sérii devíti výher zakončil národní tým sobotním vítězstvím nad Ruskem 4:0. Audio Praha 7:26 17. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté slaví gól do švédské sítě | Zdroj: Reuters

„Cítíme vnitřní sílu, že můžeme na turnaji porazit kohokoliv, vůbec bych ale výsledek s Ruskem nepřeceňoval. Mě spíš než ten výsledek těšil způsob, jakým jsme ho dosáhli. Byli jsme organizovaní a ostří v soubojích, což může být pro naše sebevědomí daleko lepší než samotný výsledek,“ říká z karantény na hotelovém pokoji v Rize trenér Filip Pešán.

Sobotní výhra nad Ruskem byla nejvyšší za posledních devět let. Přesto, že v utkání nenastoupili v kompletním složení, ukázali Češi vedle bezchybné obrany velkou ofenzivní sílu. Právě ta by měla zdobit hru české reprezentace na šampionátu. V minulosti měl národní tým ve svém středu jednoho, maximálně dva ryzí střelce. Letos ze zámoří přijeli hned tři - Jakub Vrána, Dominik Kubalík a Filip Zadina.

„Jsme samozřejmě rádi, že máme tři kluky, kteří jsou schopní vstřelit branku. Myslím, že jich máme dokonce víc, ale u těchto tří se jedná opravdu o žraloky v koncovce. Mohla by nás čekat doba ještě mladších hráčů než tato trojice, kteří by měli zabijáckou koncovku. Já doufám, že těch hráčů bude čím dal víc,“ věří Filip Pešán. Teď se ale bude spoléhat na trojici Zadina, Vrána a Kubalík.

„Je to úplně stejné jako v klubu. Já od sebe sám něco očekávám, trenéři to ode mě očekávají taky a já se budu snažit co nejvíc, abych týmu pomohl. S tlakem jsem se už naučil pracovat, takže v tom nevidím problém,“ hýří sebevědomím Dominik Kubalík.

Na trenérech bude, aby všem třem kanonýrům našli ideální místo v sestavě. Pro Filipa Zadinu už ho evidentně našli. Vždy dal ve dvou zápasech Českých hokejových her tři branky. Z Kubalíka a Vrány chtějí udělat elitní útok. Mezi dva ostrostřelce nejspíš postaví kapitána Jana Kováře.

„Hráli jsme spolu takto v Bratislavě a myslím si, že ty zápasy vůbec nebyly špatné, docela se nám v nich dařilo. S Kovim (Jan Kovář) se známe, jsme si sice trochu podobní, ale fungovalo to, takže nevidím důvod, proč by to opět fungovat nemělo,“ věří v úspěšné pokračování souhry z posledního šampionátu v Bratislavě Dominik Kubalík.

První zápas čeká tuhle útočnou formaci a s ní celá národní tým v pátek, kdy světový šampionát začne.