Kluci jsou odhodlaní a připravení na boj o postup, říká kouč Vítkovic před semifinále Ligy mistrů

Hokejisté Vítkovic rozehrají semifinále Ligy mistrů na domácí půdě. Svěřence trenéra Pavla Trnky čeká souboj se švédským celkem Skelleftea. Úvodní zápas v Ostravě je na programu v úterý od 18 hodin, odveta na severu Evropy se bude hrát za týden. Vítkovice 11:58 9. ledna 2024

„Za posledních deset let byli snad osmkrát ve finále. Mají nabitý kádr top hráči. Koukali jsme na některé jejich zápasy a je tam vidět obrovská rychlost. Je to kvalitní tým a myslím si, že to bude super utkání. Určitě budeme připravení,“ říká trenér vítkovických hokejistů Pavel Trnka.

Úspěšnou bilanci soupeře v lize trefil, od roku 2011 se hráči Skelleftey objevili ve finále švédské nejvyšší domácí soutěže celkem osmkrát. Pokud by se podařilo Vítkovicím silného semifinálového soupeře zdolat, tak by možná šlo o historický úspěch. Finále Ligy mistrů si dosud z Česka zahráli jen hráči Hradec Králové a Sparty. „Nechci, aby to bylo pro kluky svazující. Nerad bych tuhle statistiku a historii používal. Připravujeme se podobně jako na extraligové utkání,“ doplňuje Trnka.

Kouč českého týmu nechce dostávat své hráče pod tlak. Vítkovičtí hokejisté se na zápas těší, jak potvrzuje Rastislav Dej. „Dokráčeli jsme už daleko, tak si to chceme užít. Chceme se dostat až do finále. Podíváme se jakým stylem hrají a těšíme se na zápas,“ říká slovenský útočník.

„Z kluků cítím, že je tam odhodlání. Jsou dobře připravení a naladění,“ navazuje na Deje hlavní kouč Vítkovic Trnka.

Ostravané mohou případným úspěchem v Lize mistrů částečně odčinit dosavadní nepovedenou sezonu, v extraligové tabulce jsou totiž až třetí od konce.