Vrátí se Kladno po roční pauze do extraligy? ‚Naznačili jsme, že to myslíme s postupem vážně,‘ říká Jágr

Šesti zápasy v sobotu začne nový ročník první hokejové ligy. Z osmnácti účastníků nikdo nesestoupí. Naopak jistotu postupu bude mít vítěz Chance ligy. Největším favoritem je tým Kladna, které v prvním kole hostí nováčka z Kolína. Majitel klubu Jaromír Jágr se slovům o postupu před začátkem sezóny nevyhýbá. Kladno 14:50 12. září 2020

„Uděláme maximum pro to, abychom se pokusili postoupit. Ale neříkám, že to bude jednoduché. Naopak. Je tam spousta týmů, které letos cítí obrovskou šanci. Bude to možná zajímavější než extraliga,“ předvídá majitel Kladna Jaromír Jágr.

Chance liga se letos sice bude hrát i s play-off, ale rozhodovat o postupujícím může i postavení týmu po základní části. Je tedy jasné, že už první zápas proti nováčkovi z Kolína, bude velmi důležitý

„S tím, co se děje, si myslím, že v sobotu v podstatě začíná play-off. Může se stát cokoliv, třeba, že se soutěž přeruší v listopadu nebo ukončí v lednu. Pravidla jsou daná, že první celek postupuje, pokud má přes 50 % zápasů, ať se děje cokoliv,“ říká největší posila Rytířů pro nadcházející sezónu Tomáš Plekanec.

„Není pro nás jiná možnost než uhrát si první místo od prvního zápasu. A jestli to dopadne s play-off v březnu je asi jedno,“ uvědomuje si Plekanec.

Ten se po ukončení smlouvy v extraligové Kometě z rodinných důvodů přesunul do Kladna a dohodl se s Jaromírem Jágrem na dvouleté smlouvě.

Příchod Plekance

Právě příchod útočníka, který odehrál 1001 zápasů v NHL a před dvěma lety byl hlavní postavou kladenského celku při návratu do extraligy, dává tušit, že ambice Rytířů jsou jasné.

„Myslím, že jsme našim fanouškům a sponzorům naznačili, že to s postupem myslíme vážně. Jsem strašně rád, že jsme se s Tomášem domluvili. On je pořád skvělým hráčem, jak na ledě, tak i mimo něj. Pomůže nám s výchovou mladých hráčů, což je důležité do budoucna,“ říká Jaromír Jágr.

Ale důležité je to i pro blízkou budoucnost. Tomáš Plekanec totiž podmínil své účinkování na Kladně tím, že si spolu s Jaromírem Jágrem ještě zahrají na ledě.

To ale až za několik týdnů, až se dostane borec s číslem 68 na zádech do fyzické formy. V sobotu proti Kolínu to v utkání hraném od 16. hodiny bude muset Tomáš Plekanec zvládnout na ledě bez svého parťáka.