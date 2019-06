Za každý zákrok deset korun. Brankář Hrubec vymyslel charitativní projekt na podporu parahokejistů

Pomáhat potřebným lidem, to je cíl nového charitativního projektu Saves Help. Stojí za ním bývalý třinecký brankář a reprezentant Šimon Hrubec. Za každý svůj zákrok posílá na speciální konto 10 korun a během sezony se k němu přidalo dalších 28 gólmanů. Třinec 21:11 23. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šimon Hrubec | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

„Ten projekt mě napadl už jako dítě, když jsem viděl na obrázku, jak jeden brankář chytá dolar. Říkal jsem si, že by bylo fajn každým zákrokem nějak pomoct. Mám kamarády vojáky, dotkory, záchranáře nebo hasiče a ti vždycky říkali, že pomáhají lidem. Říkal jsem si, jak hokej pomáhá lidem. Než přišel projekt Saves Help, tak jsme tolik nepomáhali,“ myslí si Šimon Hrubec. A původní nápad dostal rychlý spád.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Za každý zákrok deset korun na parahokejisty. Brankář Hrubec přišel s charitativním projektem

„Říkal jsem si, že by bylo fajn, kdybych za každý zákrok dával desetikorunu. Pak jsem to říkal Peteru Hamerlíkovi, ten říkal, že by do toho určitě šel se mnou. Pak jsme se o tom bavili s Patrikem Bartošákem a on říkal, že do toho půjde taky. To jsme byli tři. Tak jsem zkusil ještě Romana Willa a okamžitě řekl, že do toho taky půjde a že je to super nápad,“ popisuje Hrubec.

Prvním osloveným byl tedy vítkovický Patrik Bartošák, který momentálně Hrubce v třinecké brance nahradil. A během sezony mu pomáhal s oslovováním dalších kandidátů.

Hokejista Roman Červenka mění působiště ve švýcarské lize. Nově bude hájit barvy Rapperswilu Číst článek

„Bylo to už v listopadu na nějaké reprezentační akci, kdy jsme se se Šimone poprvé viděli, poprvé se nějak skamarádili. On za mnou tehdy přišel s tím, že má takový nápad, že už se to rozjíždí a jestli bych s ním do toho šel. Mám za to, že když člověk má možnost pomoct, tak pomoct musí,“ neváhal Bartošák ani chvíli a podobně se zachovali i další oslovení brankáři z extraligy i zahraničí.

„Když nad tím přemýšlím s odstupem času, divím se, že to někoho nenapadlo už dřív. Je to od Šimona strašně hezké gesto, ukázal, jaký je charakter,“ pochválil Bartošák svého kamaráda Šimona Hrubce.

A po první sezoně dokázal projekt získat už téměř čtvrt milionu korun.

„Ta částka půjde každý rok někam jinam. Letos jsme si vybrali parahokejisty, respektive necháme jim vyrobit sedm saní, do každého klubu jedny. Výroba bude trvat asi dva tři měsíce a potom by se měly předat,“ doplnil Šimon Hrubec, autor projektu Saves Help.