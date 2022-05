Nejlepšího extraligového hráče Chlapíka mrzí ušlý titul. Přesto věří, že na sezonu bude rád vzpomínat

Filip Chlapík se hned po své premiérové sezoně v hokejové extralize dočkal několika individuálních ocenění. Na slavnostním galavečeru v Praze se stal mimo jiné vítězem hlavní kategorie, když převzal cenu pro nejlepšího Hokejistu extraligy za uplynulý ročník. V něm skončil po porážce ve finále s Třincem s pražskou Spartou druhý. Praha 13:44 4. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový útočník Filip Chlapík | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Je to hrozně příjemná trofej z důvodu, že to volili hráči z celé extraligy,“ řekl Radiožurnálu po uplynulém extraligovém ročníku útočník poraženého finalisty Filip Chlapík, který litoval jen neúspěšného útoku na titul.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Filipa Chlapíka po převzetí pro nejlepšího a a nejproduktivnějšího hokejisty extraligy

„To hlavní, kvůli čemu jsem přišel, nebylo splněno. Ale když se samozřejmě za pár let kouknu na druhé místo i na všechny trofeje, tak si myslím, že na to budu rád vzpomínat,“ doplnil útočník Sparty.

Kromě hlavního ocenění pro nejlepšího hokejistu extraligové sezony si Chlapík ze slavnostního galavečera odnesl i další dvě ceny – pro nejlepšího střelce i nejproduktivnějšího hráče základní části. Všechny získané trofeje by sám jen stěží pobral.

„Mám tady naštěstí manželku, která mi s tím určitě pomůže a někam si to vystavíme,“ smál se čtyřiadvacetiletý centr, kterého před sedmi lety draftovala do NHL Ottawa a odehrál za ní v zámoří přes padesátku utkání.

Pittsburgh v pětihodinovém utkání play-off přetlačil Rangers, Vaněček vychytal výhru proti Floridě Číst článek

Už v průběhu ročníku oznámil, že v další sezoně bude hrát ve Švýcarsku za klub Ambri-Piotta. Tam už odjede jako otec, protože se mu koncem června má narodit první potomek.

„Připravení jsme víc než dost. Manželka je během těhotenství fantastická, za to jí patří velký respekt. Pro mě to vůbec neutíká, ale už se nemůžu dočkat, až to přijde.“

Čekání na narození prvního syna si Chlapík ukrátí bojem o premiérovou účast v národním týmu na velké mezinárodní akci – zabojuje o nominaci na květnovém MS ve Finsku.

„Miluji hrát za český nároďák a moc se na to těším, protože se těším na kluky, doufám, že to půjde. Všichni o tom mluví, jako bych tam měl jet, ale pozvánku jsem ještě nedostal,“ dodává Hokejista sezony Filip Chlapík, který za národní tým dosud nastoupil devětkrát.