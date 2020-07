Hledal brigádu, teď neví, jestli má platnou smlouvu. Hokejista Chrpa popisuje situaci v Chomutově

„Výpověď jsem dostal, ale předtím jsem podepisoval smlouvu. Ale podepsal jsem ji jen já, takže nevím, jestli je podepsaná i z druhé strany. Sám nevím, jestli je platná, ale tváří se to tak, že jo, že by měla být platná na příští rok,“ říká Jakub Chrpa.

Jeho a další tři mladíky, kteří mají v Chomutově také platné smlouvy, si v týdnu svolalo vedení klubu a připravilo je na dvě varianty.

„Je možnost, že bude normálně první liga, ale když to nedopadne, je možnost, že bude krajský přebor a půjde to od začátku. Je tam světlo na konci tunelu, že první liga zůstane zachovaná,“ vysvětluje.

O chomutovské budoucnosti by mělo být jasno během příštího týdne. Chrpa jako odchovanec sleduje úpadek ještě nedávno extraligového klubu s nelibostí.

„Hraju tady odmalička, mám to tu rád, je to hokejové město, ale vidím, v jakém je to průšvihu. Snažím se věřit, že to dopadne dobře a první liga se tu udrží,“ říká.

Chomutov dlouhodobě řeší finanční problémy. I proto si Chrpa snažil po minulé sezoně sehnat jiné angažmá.

„Když jsem viděl, že to tu není úplně dobré, tak jsem obvolával týmy, ale to bylo ještě brzy, protože nikdo nevěděl, jak to kvůli koronaviru bude, takže by mi zbytečně platili dva měsíce přípravy. Všichni mi říkali, že musím počkat, až se půjde na led. Uvidíme, jak to dopadne tady.“ Pro něj je prioritou hrát dál první ligu za Chomutov. I když i jemu klub dluží.

„Když nechodily peníze, tak jsem po skončení sezony samozřejmě chodil na brigádu, abych si nějakou kačku vydělal, a úplně příjemné to nebylo. Dělal jsem v jedné stavební firmě. Ještě si na to nechci zvykat,“ přiznává Chrpa, který chodí v Chomutově už teď s partou bývalých spoluhráčů na led.

Nákup hokejek, které stojí několik tisícovek, teď naštěstí řešit nemusí.

„Něco tu bylo ve skladu, takže jsme i nějaké hokejky dostali. Kdybych si to měl koupit, tak bych na led ani nešel,“ uzavírá.