Frekvence rádia, rok okupace nebo šťastných sedm. Někteří hokejisté si na čísla na dresech potrpí

„Teď jsem slyšel, že Bobrovskij si bere 72 a musí Vatranovi zaplatit večeři a dostane od něj hodinky,“ říká pro Radiožurnál hokejový brankář Petr Mrázek.

Ruský gólman Sergej Bobrovskij, o kterém mluvil, má spoluhráči Franku Vatranovi po přestupu na Floridu večeři platit dokonce celý rok. To kvůli oblíbenému číslu 72.

„Doufám, že má rád fast foody, abych to měl jednoduché,“ prohlásil Bobrovskij v pořadu NHL Tonight. To David Pospíšil měl před lety po přestupu do Plzně smůlu. Jeho 14 už měl Jiří Kučera.

„Mohl bych mu koupit zlaté i kukačkové hodiny, ale prostě 14 se nedává. Musel jsem si ji vyčekat. Kdyby to bylo obráceně, mohli by mi nabízet auto nebo dům u vody, ale prostě bych ji nedal,“ tvrdí bývalý hokejista David Pospíšil, který na číslo 14 na dresu nedá dopustit.

„Jsou to dvě sedmičky. To je šťastné číslo, takže je to dvojité štěstí. Také jsem se narodil 9. 5. a devět a pět je 14. Celý život tu čtrnáctku někde hledám. Dnes mám u domu číslo popisné 59,“ líčí Pospíšil

Číslo na dresu má symboliku pro většinu hokejistů. Třeba i legendární 68 Jaromíra Jágra. Ta má připomínat rok 1968, kdy do Československa vpadla vojska Varšavské smlouvy a také umřel Jágrův dědeček. Hodně hráčů volí rok narození. Proto třeba Sidney Crosby nosí v Pittsburghu na zádech 87 nebo Connor McDavid v Edmontonu 97.

„Tohle číslo jsem si vybral, protože můj otec se narodil v roce 1962. Mám rád tohle číslo,“ vysvětloval finský útočník Artturi Lehkonen, proč si v Montrealu zvolil zrovna 62. Bývalý hokejista Jordin Tootoo nosil dres s číslem 22. Protože jeho příjmení zní jako anglicky two two tedy 2 a 2.

„Vždy jsem chtěl číslo 3, protože to gólmani v NHL nemají a já chtěl zkusit něco jiného. Ten rok jsme ale s Grand Rapids vyhráli Calder Cup, takže jsem si nechal 34,“ popisuje brankář Petr Mrázek, proč nosí v Carolině na dresu 34. Někdy hokejisté ale zapomenou na pověrčivost a vzdají se svého oblíbeného čísla.

David Pospíšil tak v Pardubicích v extraligové sezóně 1993/1994 nosil na zádech číslo 96,9, které bylo shodné s frekvencí rádia Profil.

„Tenkrát byl problém s penězi, nedostávali jsme výplaty, jak jsme měli. Od klubu jsme tedy dostali povolení sehnat si osobního sponzora. Po revoluci se začínalo podnikat a někdo se chtěl zviditelnit. Tak jsem se dostal k tomu rádiu. Bylo to z finančních důvodů, abychom měli doma co jíst a čím zaplatit nájem,“ vysvětluje bývalý hokejista David Pospíšil. Vedení extraligy pak používání desetinných čísel zakázalo. Stejně jako v NHL nesmí mít hráči na dresech ani nulu nebo zlomek.