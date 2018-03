Plzeň je ve čtvrtfinále jasným favoritem, série Hradce s Libercem slibuje vyrovnanější souboj, říká Pospíšil

Olomouc se do play-off prokousala přes předkolo, v němž vyřadila Zlín 3:1 na zápasy. Ve čtvrtfinále ji ovšem čeká Plzeň, která o sedm bodů vyhrála základní část. Takže o favoritovi této série nemůže být pochyb, jak potvrdil hokejový expert David Pospíšil.

„Plzeň ne náhodou vyhrála základní část a myslím si, že tam má víc hráčů s individuálními schopnostmi, kteří jsou schopní ten zápas strhnout nebo rozhodnut v plzeňský prospěch,“ říká Pospíšil.

Ve čtyřech vzájemných zápasech v sezoně nasázeli plzenští hokejisté Olomouci dohromady 20 gólů. Ve třetím kole dokonce Hanáci schytali na západě Čech debakl 10:0. Úplně bez šance ale Olomouc podle Pospíšila není.

„Šance je vždycky. Olomouc odehrála velice dobré předkolo a ten mančaft ukázal, že svoji sílu má a že je to kolektivní tým založený na dobré obraně se skvělým gólmanem. Pokud si uchovají energii, kterou měli v předkole, tak ta šance je vždycky,“ neodepisuje Olomouc Pospíšil.

Série Hradce Králové s Libercem slibuje vyrovnaný souboj

To čtvrtfinálová série mezi Hradcem Králové a Libercem by měla být o něco vyrovnanější. Jak Hradec, tak Liberec ve čtyřech vzájemných zápasech vyhrály po dvou duelech, přičemž se vždy radoval domácí tým. Přesto by měli být mírným favoritem Východočeši.

„Měl by to být Hradec, který podával celou sezonu skvělé výkony. Má bezvadnou obranu a dva velice kvalitní gólmany," říká Pospíšil. Šanci na postup mezi nejlepší čtyři má ale i Liberec, který jde do čtvrtfinále povzbuzený vítězstvím nad Spartou v předkole.

„Liberec teď chytnul velkou slinu, když vyřadil Spartu 3:0 na zápasy. Ten tým se posílil, Michal Bulíř se vrátil po zranění, Tomáš Filippi přišel z KHL. To je možná takový ten kousek, který v liberecké sestavě chyběl. Očekávám vyrovnanou sérii, která může klidně dojít do sedmého zápasu," říká Pospíšil.