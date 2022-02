Sklenička má v Jokeritu na play-off smůlu. O odstoupení týmu z KHL se dozvěděl od kamarádů

Šéf hokejového Jokeritu Helsinky Jarri Kurri rozhodl kvůli ruské invazi na Ukrajinu o odstoupení týmu z Kontinentální hokejové ligy. Finský tým měl už v příštím týdnu rozehrát úvodní sérii play-off proti Spartaku Moskva. Předčasný konec se týká i obránce Davida Skleničky, který ve finském klubu působí třetím rokem. Podle českého reprezentanta k odstoupení přispěl i tlak fanoušků. Helsinky 18:05 25. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český obránce David Sklenička v utkání s Ruskem | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

„Pár dní zpátky vydali fanoušci Jokeritu prohlášení, že požadují okamžité vystoupení ze soutěže. Klub nás ujistil, že jedeme normálně dál a budeme hrát. Nějak jsem to nevnímal, až včera jsem se dozvěděl od kluků z Česka, že končíme sezonu. Sám jsem to ještě nevěděl, žádné info jsme ještě neměli, ale pak se to potvrdilo,“ řekl Radiožurnálu David Sklenička, který je z předčasného konce Jokeritu nešťastný. Něco takového zažívá už třetí rok po sobě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obránce Jokeritu David Sklenička má náhle po sezoně. Více v příspěvku Petra Tomáška

„První sezonu přerušil covid po prvním kole play-off. Druhou sezonu jsme museli hrát všechny zápasy na hřišti soupeře a prohráli jsme 0:4. A letos tohle. Tak snad už se něco takového nebude v dalších sezonách opakovat,“ věří český obránce.

Sklenička odehrál poslední zápas v klubu 11. ledna, pak byla základní část KHL ukončena kvůli koronavirové pandemii. V únoru odehrál čtyři zápasy za Česko na olympijských hrách a teď neví, co bude dál.

„Přemýšlel jsem nad tím, jestli je tohle úplný konec mojí sezony. Teprve zítra se dozvíme, jestli naše kontrakty budou ukončené, jestli bude Jokerit hrát dál KHL. Podle toho se budu zařizovat, zda půjdu někam dohrát sezonu. Ale moc možností není, ve většině soutěží už jsou přestupy uzavřené. Musím se domluvit s agentem a uvidíme, co pro mě bude nejlepší,“ vyhlíží Sklenička nejistou budoucnost.