Dát dítě na hokej je levnější, než se říká. Pomůže i výstroj od svazu

Petr Novotný dělá v Benešově ve výkonném výboru hokejového klubu. Dřív i trénoval, teď při akci Pojď hrát hokej láká na stadion i předškoláky.

Petr Novotný dělá v Benešově ve výkonném výboru hokejového klubu. Dřív i trénoval, teď při akci Pojď hrát hokej láká na stadion i předškoláky.

„Myslím, že příspěvky nejsou ta úplně největší položka, co se týká hokeje. Ta největší položka je čas,“ říká Novotný.

Fráze o tom, že čas jsou peníze, tak nejspíš platí. Jen pro pořádek, o hokeji jako relativně levném sportu se bavíme z pohledu lidí, kteří si mohou dovolit platit dítěti nějaký kroužek nebo sport. Je totiž mnoho těch, kteří mají problém platit třeba oběd ve škole. Ale pojďme na příkladu ze středních Čech počítat.

„Když dáte dítě na Zličíně nebo kdekoliv jinde do koutku, kde se vám o něj postarají, tak tam zaplatíte tuším 200 korun za hodinu,“ přemýšlí Novotný a pokračuje o tom, jak velkou pomocí je výstroj, která přichází od hokejového svaz.

„Myslím, že to je obrovská pomoc, alespoň zpočátku, protože když rodiče nepocházejí z hokejového prostředí, tak takto mají možnost se naučit, jak to tady chodí, dozvědět se kam pro tu výstroj jít, kde je levnější, kde je dražší. Prostě se nějak zaběhnout, což vždycky nějakou dobu trvá. A právě tuhle dobu jim pomáhá svaz překlenout, protože dětem poskytne výstroj,“ vysvětluje Novotný.

Nesnažíme se vám říct, že hokej je zadarmo a všechno zařídí půjčenou výstrojí svaz, ale ta představa o super drahém hokeji také není úplně přesná. Není to na jedné straně extrém v podobě běhání, kde vám stačí boty a něco na sebe, ale ani námořní jachting v Česku bez moře a alpské lyžování bez Alp. Že by někdo skončil s hokejem z finančních důvodů, s tím se Novotný nesetkával.

„Devět tisíc korun za rok, to máte necelou tisícovku měsíčně. Myslím, že to není likvidační nebo nedostupné,“ myslí si Novotný.

Řekněme 800 korun na měsíc, to je asi 200 korun na týden a jsme na třiceti korunách za den. Ono to bude samozřejmě víc, protože ne každý den jste s dítětem na ledě, ale bude to možná zábavnější zážitek než hlídací koutek v obchodním centru a jistě levnější než soustředění na ledovci v Rakousku v případě malého lyžaře, popřípadě pořízení lodě pro náctiletého jachtaře.