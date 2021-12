Špatný týmový výkon a nevyužitá územní převaha. Hokejisté do 20 let se proti Německu neprosazovali

Čeští hokejisté do 20 let na mistrovství světa v Kanadě prohráli i druhý zápas. Po porážce s domácím výběrem 3:6 tentokrát nestačili Češi na Německo, kterému podlehli 1:2 v prodloužení. Během celého zápasu si vytvořili čeští junioři několik příležitostí, prosadit se však dokázali jen jednou. Po zápase se tak všichni sami sebe ptali, proč z tolika šancí padl jen jeden gól Edmonton (Kanada) 10:17 28. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští juniorští hokejisté v zápase s Německem | Foto: Jason Franson | Zdroj: ČTK

„Charakter utkání byl takový, že jsme měli po celou dobu územní převahu. Z té jsme bohužel ale vůbec nic nevyprodukovali,“ hodnotil utkání na pozápasové konferenci trenér českých hokejistů do 20 let Mlejnek.

Češi ze 40 střel na bránu proměnili jen jednu a to, když si německý obránce Arkadiusz Dziambor srazil bruslí přihrávku Jana Myšáka do vlastní brány. Za pouhým jediným vstřeleným gólem viděl trenér Mlejnek přílišnou snahu o individuální provedení, spíš než o to týmové. Má pro to ale pochopení.

„V týmu je drtivá většina kluků, kteří v sobě mají něco, čím chtějí to utkání strhnout, vzít ho na naší stranu,“ myslí si Mlejnek.

Větší týmovou spolupráci by si představoval i obránce David Špaček. Osmnáctiletý hokejista to vidí dokonce jako hlavní klíč k úspěchu.

„Měli bychom začít hrát víc pospolu. Týmový výkon je nade vše a jenom tak to dokážeme dotáhnout co nejdál,“ říká Špaček.

Myšák: Chyběl zápal

Střelci jediného gólu Čechů a kapitánovi týmu Janu Myšákovi scházela v utkání jiskra před bránou.

„Měli jsme čtyřicet střel na branku a dali jediný gól, i když jsme tam měli i několik samostatných úniků. Proměňování šancí byl dnes náš hlavní problém. Snažili jsme se hrát v útoku dobře a nemyslím, že bychom se přizpůsobili hře Němců, ale něco tam scházelo z naší strany, chyběl tam trochu větší zápal,“ řekl Myšák.

„Věřím, že máme na to, abychom hráli mnohem lepší hokej. Dneska nám to nevyšlo, ale zítra si to během toho dne volna probereme na videu a myslím, že si k tomu řekneme spoustu věcí a půjdeme dál, protože za chvíli hrajeme s Finy a bude to další zápas, který bude potřeba uhrát,“ podotkl Myšák.

Čeští hokejisté po prohře s Německem 1:2 v prodloužení čeká ve středu další zápas Mistrovství světa ve kterém vyzvou Finsko. Skupinu pak Češi uzavřou o den později utkáním proti Rakousku.