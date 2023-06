Síň slávy českého hokeje ukončila provoz. Hašek si výstroj z Nagana musel odvézt v nákupním košíku

Záběry Dominika Haška po letech zase obletěly svět. Tentokrát ovšem nechytal puky v brankářské výstroji, ale nakládal právě třeba svoji lapačku nebo masku do nákupního košíku. Ve středu si totiž musel odvézt své unikátní artefakty z kamenné Síně slávy českého hokeje, která ukončila svůj provoz. Praha 17:57 1. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Hašek si kvůli konci Síně slávy musel odvézt své artefakty (ilustrační foto) | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Kamenná Síň slávy vznikla v nákupním centru Harfa přímo vedle libeňské O2 Areny před hokejovým mistrovstvím světa 2015, které se právě v ní konalo.

„Takže Síň přestala fungovat po osmi letech. Podle nového předsedy hokejového svazu Aloise Hadamczika totiž byla moc nákladná. Roční provoz podle něj vyšel na více než 18 milionů korun. A tyto peníze prý svaz raději přerozdělí mezi malé hokejové kluby,“ doplňuje sportovní redaktor Radiožurnálu Petr Tomášek.

Zápas století s tenisákem a hokejkou z papírnictví. Nový rodinný film se inspiruje duchem Nagana Číst článek

Nová Síň slávy by měla podle tiskové zprávy na webových stránkách svazu vzniknout v centru Prahy. V současnosti probíhají jednání o jejím přesném umístění. Otevřena by pak měla být nejpozději v březnu příštího roku.

„To je samozřejmě důležité z toho důvodu, že v květnu se v hlavním městě po devíti letech znovu uskuteční světový šampionát v ledním hokeji,“ připomíná Tomášek.

Bývalý brankář Dominik Hašek se o těchto plánech svazu dozvěděl až poté, co si z Harfy odvezl artefakty, které do Síně zapůjčil. „Já o tom, jak to bude připraveno a provedeno, vůbec nic nevěděl. Pokud tu bude moci něco takového vzniknout, je to jedině dobře. Ale pro mě jde o úplně novou informaci a je škoda, že to nikdo nevěděl dopředu,“ tvrdí pro Radiožurnál.

Video, ve kterém Hašek nakládal do nákupních košíků unikátní artefakty jako výstroj z olympijského turnaje v Naganu, má na twitteru téměř dva miliony zhlédnutí. A známému gólmanovi se kvůli němu ozvali i zástupci vůbec nejslavnějšího hokejového muzea na světě – Hockey Hall of Fame v Torontu.

Že příjde ta chvíle, jsem věděl už asi 2 měsíce a tak to nebylo až tak těžké(i když jsem vzpomněl, jak jsme tu stříhali pásku). Nevím kdo,nevím jak,ale třeba se někdo důvěryhodný toho chopí a podaří se nám vybudovat novou kvalitní Síň slávy českého hokeje. Opět budu rád nápomocen https://t.co/WIh93WZX8z — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 31, 2023

„Z této kanadské Síně Slávy Haškovi nabídli, že si pro jeho památné věci klidně okamžitě přiletí. Jeho to samozřejmě potěšilo, ale zatím prý počká, jestli o ně bude zájem v té nové české Síni slávy,“ hlásí Tomášek.