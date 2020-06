Mluvil o přejetých čínských psech, pak výrok mírnil. ‚Rasista nejsem,‘ říká hokejový trenér Stloukal

Na lačný žaludek vitamin C 1000 nebo třikrát v týdnu polotučný tvaroh. Taková doporučení si vyslechli dorostenci hokejového týmu Technika Brno od svého trenéra Martina Stloukala. Zveřejněná nahrávka, ve které trenér kritizuje své svěřence za špatnou životosprávu či za komunikaci s jejich rodiči, se objevila na internetu. Brno 13:32 13. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér dorostenců Techniky Brno Martin Stloukal (vpravo) ještě v době, kdy působil u týmu Znojemští Orli. Archivní foto | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Skončil, vyhazuju ho!“ začíná emotivní proslov Stloukala ke svěřencům, kteří v dresu Techniky Brno působí v dorostenecké extralize.

Uniklá nahrávka pochází podle informací serveru Sport.cz z konce května. Během více než osmiminutového monologu zkušený kouč, který v minulosti vedl v EBEL seniorské týmy Znojma či rakouského Klagenfurtu, kritizuje fyzický stav hokejistů, ve kterém se po koronavirové pauze vrátili zpět. „Žádná matka mně nic nebude volat a nebude se mnou komunikovat… Nezajímá mě to,“ obořil se Stloukal na hráče, který patrně přišel pozdě na trénink.

Diskuze na sociálních sítích však rozvířily především věty, ve kterých se trenér zmiňuje o způsobu životosprávy hokejistů.

„O smaženým žrádle se ani nebudeme bavit. Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch špinavejch, nebo něco takovýho. Nebo pizzu! No to ani náhodou, hošánci! Jestli uvidím pizzu, tak ho nakopnu do prdele, že vylítne před zimák,“ rozčílil se Stloukal v nahrávce, ve které si několikrát vypomůže i sprostým slovem.

Nejsem rasista, říká Stloukal

Trenér Stloukal však odmítá, že by svůj výstup před patnácti až sestnáctiletými hokejisty přehnal. Podle něj za proslovem stála snaha dostat hráče zpět do kondice a připravit je na týmový cíl zachránit extraligu dorostu, jak uvedl v rozhovoru pro server iSport.cz.

Ostrá slova o čínských psech a kebabech pak označil jako nadsázku. „Já rasista nejsem, nikdy jsem jím nebyl. Opravdu, je mi ukradené, co si myslí druzí. Když jsem zmínil čínské bistro, aby tam kluci nechodili kvůli těm přejetým psům, krysám a tak dál, je to přece nadsázka, to snad každý ví. Schválně to zlehčíte, aby se ti kluci taky trochu zasmáli,“ řekl Stloukal.

Zdali bude mít jeho chování dohru, neví. Z rodičů jeho svěřenců si podle něj nikdo nestěžoval. Stanovisko klubu by se měl dozvědět v pondělí, kdy Technika Brno dle jeho slov plánuje trenérskou radu.