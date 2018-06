Zadina před odletem na draft NHL: Budou to nervy i legrace, vysněný tým nemám

Hokejoví odborníci mu předpovídají slibnou budoucnost. Mluví se o něm jako o šikovném útočníkovi s výborným zakončením, který by měl v budoucnu táhnout českou reprezentaci. Filip Zadina má před sebou jeden z nejdůležitějších dnů v životě. V pátek se koná draft NHL a on by měl patřit k těm nejžádanějším hráčům. Praha 7:54 19. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Zadina | Zdroj: Facebook/Halifax Mooseheads

Patrik Štefan je zatím posledním ze čtveřice českých hokejistů, kteří se ve vstupním draftu NHL dostali do nejlepší trojky. Od té doby uplynulo už 19 let, teď by ale na pomyslném stupni vítězů mohl stát další Čech.

‚Odmala to byl postrach brankářů.' Filip Zadina může být trojkou draftu, do Dallasu míří i další Češi Číst článek

Mezi hlavní kandidáty na jednu z čelních pozic na letošním draftu patří útočník Filip Zadina. On sám ale to, kolikátý půjde na řadu, příliš neřeší.

„Bude to o těch týmech, které hráče budou chtít a jaké si vyberou. Nejedu tam s očekáváním, že budu čtyřka nebo dvojka. Jsem vděčný, že můžu být takhle vysoko,“ řekl Radiožurnálu odchovanec Pardubic.

Očekáváný draft NHL začíná v Dallasu v pátek, Zadina se do Spojených států vypraví už ve středu, aktuálně trénuje v Praze. Osmnáctiletý talent se na možná nejdůležitější večer v životě těší. I když, jak sám přiznává, úplně klidný určitě nebude.

„Těším se, bude to sranda, ale hlavně nervy, kde skončím. Jedu si to tam užít. Je to jednou za život, když mám šanci jít na pódium,“ tuší.

Zadina má za sebou povedenou sezonu v juniorské zámořské soutěži a scouty zaujal i na světovém šampionátu do 20 let. Do kterého klubu NHL by zamířil nejraději, neprozradil, přesto by ho jeden tým asi přeci jen potěšil více než ostatní.

„Vysněný tým nemám, prostě bych chtěl hrát NHL, ale můj nejoblíbenější tým bylo odmalička Chicago, tak uvidíme, co se stane,“ nechává Filip Zadina svou budoucnost na osudu.

Právo první volby bude mít v Dallasu Buffalo, které si s největší pravděpodobností vybere švédského obránce Rasmuse Dahlina. Další volby mají Carolina Hurricanes a Montreal Canadiens.