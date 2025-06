K Chicagu jsem tíhnul od začátku, má z draftu NHL radost Nestrašil. Nejdřív ale míří na univerzitu

Na letošním draftu hokejové NHL zaznělo jedenáct českých jmen. Potvrdil se tak úspěch minulého ročníku, kdy jich bylo třináct. Druhým nejlepším z mladých Čechů byl Václav Nestrašil, kterého si Chicago vybralo z 25. pozice. Proč během draftu zůstal doma? Na čem chce v budoucnu pracovat? A co mu dala vynucená zdravotní pauza? O tom mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Rozhovor Praha 12:45 29. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výseldky prvního kola draftu NHL 2025 | Foto: Kirby Lee | Zdroj: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Vy jste draft sledoval na dálku, právě teď vyrážíte na cestu do Severní Ameriky. Čím to, že jste nebyl přímo v Los Angeles, kde probíhal?

Tohle rozhodnutí padlo na mě, jelikož tenhle draft byl speciální. Měnila se pravidla toho draftu, lokace a tak. Zvážil jsem, že by nebylo úplně špatné zůstat doma, strávit čas s rodinou a trochu si i užít Česko.

Máte tři hokejové bratry. Andrej, který patří mezi tahouny Třince, byl draftovaný až jako pětasedmdesátý, Boris s Viktorem draftovaní nebyli, takže doma jste jednička. Bude za to nějaká odměna? Byla nějaká hecovačka?

Doufám, že odměna bude. Měl jsem vždycky sen, že bych byl strašně rád draftovaný před bráchou. To se mi naštěstí povedlo, takže určitě mu to dám trochu sežrat. Ale byli za mě šťastní, jsou rádi, takže doufám, že mě za to nějak odmění.

Spojení Václav Nestrašil a Chicago znamená samozřejmě nejen to, že si v budoucnosti budete moct zahrát s hvězdou NHL Connorem Bedardem, ale také fakt, že obléknete barvy svého oblíbeného klubu. Kde se zrodila vaše láska k Chicagu Blackhawks? Protože na sociálních sítí kolují vaše fotky z mládí s jejich typickým znakem.

Já jsem jako malý měl strašně rád Patricka Kanea, a tak nějak celkově jsem k Chicagu tíhnul už od začátku. Nevím vlastně, kde se to zjevilo. Asi jsem prostě rád sledoval Chicago, Patrick Kane, Jonathan Toews, když tam v té době hráli, tak jsem to měl rád. Mám rád týmy „Original Six“, takže se to tak nějak ukopilo. Do toho jsem tenhle rok hrál asi dvě hodiny od Chicaga, takže jsem byl blízko.

Byly před draftem náznaky, že by Chicago mohlo klapnout, nebo to pro vás bylo příjemné překvapení?

Byly, mluvili se mnou celý rok. Měl jsem pozitivní feedback a trošku jsem čekal, že to bude Chicago. Ale člověk nikdy neví. Draft je strašně zrádný a nikdo moc neví, co se motá v hlavě těch týmů. Ale byl jsem samozřejmě strašně rád a trošku jsem čekal a doufal, že to bude Chicago.

Skauti se shodují, že váš herní vývoj ještě bude pár let pokračovat, třeba i kvůli tomu, že potřebujete ty svoje dva metry ještě trošku víc obalit svalstvem, veřejně o tom mluvil třeba generální manažer Chicaga Kyle Davidson. Na kterém aspektu hry se vám nejradši pracuje, co vás nejvíc baví a v čem se chcete posouvat?

Tak co mě baví a na čem musím pracovat, jsou dvě rozdílné věci. Nejvíc mě asi baví hrát takové ty skills game, rád hraju s pukem. Ale vím, že jednou moje největší role bude být velký kluk a hrát víc ten physical hockey. A na tom musím pracovat, nabrat kila a dorůst do svého těla, abych jednou mohl obstát i na nejvyšší úrovni.

Rychlý růst vám způsobil i problémy, dokonce byla na stole varianta, že byste musel skončit se sportem kvůli problémům s kolenem. Jaké bylo tohle období a co vám nejvíc pomáhalo?

Nejvíc mi pomáhala určitě rodina. Mám dobré zázemí a jsem strašně vděčný mé rodině za to, jak mě podporovala. Bylo to samozřejmě těžké. Bylo to poprvé, co jsem nemohl dělat věc, kterou jsem celý život miloval, svět se pro mě zastavil. Ale myslím si, že mi to dalo hodně, určitou píli. Musel jsem se vrátit a makat víc než ostatní. A když na to koukám zpětně, tak jsem za to docela rád, protože mi to dalo něco, co mě teď formuje.

Být na draftu na 25. místě je samozřejmě výborná pozice, do NHL by mohlo pomoci i to, že budete příští sezonu trávit zase ve Spojených státech v Massachusetts na univerzitě. Co budete studovat? A pobavil jste se třeba i s brankářem Michalem Hrabalem, který právě za UMass startoval a chytal v poslední sezoně?

Určitě, Hraby byl jedním z klíčových důvodů, proč jsem si UMass vybral. Měl pozitivní feedback a ptal jsem se na spoustu věcí, hodně jsme se o tom bavili, protože se známe ze Sparty. Co budu studovat ještě nevím, ještě jsem si nevybral obor. Myslím, že se na to budu muset víc zaměřit a trochu nad tím uvažovat. Protože hokej je jedna věc, ale vzdělání je také důležité a vím, že hokej jednou nemusí být moje práce. Takže musím uvažovat i nad tím plánem B, takže si ještě budu vybírat.