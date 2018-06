‚Odmala to byl postrach brankářů.' Filip Zadina může být trojkou draftu, do Dallasu míří i další Češi

Blíží se den, ve kterém se rozhodne o budoucnosti a sportovní kariéře mnoha mladých hokejistů. A týká se to i několika Čechů, kteří na víkendový draft zámořské NHL do Dallasu zamíří. Tím nejžádanějším bude zřejmě útočník s reprezentačními zkušenostmi Filip Zadina. Praha 12:59 18. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Zadina při svém prvním startu za dospělou reprezentaci | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Celou dobu hrál pravé křídlo, ale když jsem potřeboval, dal jsem ho na centra. Ale jemu bylo jedno, odkud góla dal, už odmala to byl postrach brankářů,“ vzpomněl pro Radiožurnál trenér Miroslav Bažant, který vedl Filipa Zadinu v mládežnických kategoriích v Pardubicích.

Cenil si jeho střely, fyzických parametrů i toho, jak se český útočník choval na ledě nebo v kabině. „To je celý Záďa. Ten nepřišel domů z tréninku a nesedl si k počítači. Byl takový, že vzal hokejku, narovnal si tisíc puků a střílel.“

Všechny tyto informace sbírali v minulých měsících i skauti zámořských klubů, kteří budou o českého hokejistu usilovat a budou se snažit ho i za cenu výměn a ústupkům soupeřů získat, stejně jako i další české hokejisty.

V prvním kole by podle prognóz měl být vybrán ještě Martin Kaut, ve druhém Lauko, Jeník a Dostál. Pokud by se vyplnily odhady, šlo by v úvodních 3 kolech nejvíce českých hokejistů od roku 2002.

Přitom sám Zadina by mohl pokořit další mety z let, kdy byl český hokej v zámoří ceněný a hráči žádaní. V nejlepší trojce draftu byli před pardubickým rodákem jen Patrik Štefan, Roman Hamrlík, Petr Nedvěd a Radek Bonk, ale to je už minimálně 19 let.

„Spíš se těším. Nevím, kde bych mohl hrát, bude to překvapení. Uvidíme, jak to dopadne, ale určitě si to tam jedu užít, bude to super,“ říkal české verzi serveru NHL.com před pár dny Filip Zadina.

Minulou sezonu hrál za quebecký Halifax a naznačoval, že by se mu líbilo v Kanadě zůstat. Jako třetí by přitom v draftu měl vybírat nedaleký Montreal.