Jestli přijdou peníze na účet, budou hrát, říká šéf českého hokeje Král o čínském týmu ve druhé lize

Čínská hokejová reprezentace má blízko k účasti ve třetí nejvyšší české soutěži. Potvrdil to prezident Českého hokeje Tomáš Král s dalšími podrobnostmi. Třeba, že se čeká už jen na splnění finančních závazků čínské strany. A také, že je to aktivita Jaromíra Jágra a jeho Kladna. Praha 11:32 14. června 2019

„Je to aktivita kladenského klubu,“ přiznal prezident Českého hokeje Tomáš Král, že nic jistého ještě není.

Čínská hokejová reprezentace má ale cestu do 2. ligy otevřenou - v herním modelu skupiny Střed už můžete tým pod názvem China Golden Dragon najít.

„Na Kladně by měl působit čínský tým, který se tu má připravovat na olympiádu,“ řekl Král.

Olympiádu bude Peking hostit v roce 2022 a zatím není jisté, jestli by výběr elitních čínských hokejistů hrál nižší českou soutěž až do té doby, jenom jeden rok, nebo vůbec.

„Po historických zkušenostech jsme to podmínili finanční podporou českého hokeje. V současné chvíli je všechno připravené. Všechno stojí a padá na tom, jestli přijdou peníze na účet. Když ano, budou hrát. Když ne, nebudou hrát,“ řekl Tomáš Král.

O jak vysokou částku jde, ale specifikovat nechtěl. Jen uvedl, že mluví řádově o více než stotisících.

„Peníze by se z velké části použily třeba na náklady klubů druhé ligy. Startovné, rozhodčí a podobně, aby z toho měly nějaký bonus, protože se to týká jejich soutěže. Jsou to zajímavé peníze. Není to nic, co by nás drželo na nohou, ale jestli to takhle vyjde, budu spokojený,“ řekl Král.

Definitivně jasno, jak to s čínským klubem v druhé lize bude, má být do dvou týdnů.