Vrátí se po extralize i druhá liga? ‚Každým dnem čekáme kladné vyrozumění,‘ říká Král o výjimce

Hokejový svaz už požádal ministerstvo zdravotnictví o výjimku, odpověď ale stále nedostal. Šéf Českého hokeje Tomáš Král ovšem věří, že povolení obdrží v řádu několika hodin.

„Každým dnem teď očekáváme vyrozumění, které by mělo být kladné. Předpokládám, že bude všechno v pořádku, a že v sobotu bychom mohli začít,“ řekl Radiožurnálu Král.

Aktuální ročník druhé nejvyšší soutěže, ze kterého týmy stihly nastoupit pouze k pár zápasům, dozná velkých změn. Kluby každý s každým nebudou hrát třikrát, ale jen dvakrát, čímž uvolní termíny pro řádné dokončení ligy.

„Museli jsme snížit počet zápasů v základní části. To znamená, že se bude hrát dvoukolově, a pak klasické play-off. Pokud bychom chtěli udržet tříkolový systém, tak bychom se nevešli do sezony, což znamená dohrát na konci dubna,“ popisuje předseda hokejového svazu Tomáš Král.

Na testy svaz nepřispěje

Utkání by tuto sobotu sehrály jen některé celky. Pokud resort zdravotnictví udělí souhlas k restartu soutěže, zbylá mužstva se k nim přidají o pár dní později.

„Snažíme se v této době všem vyhovět. V tuhle chvíli jsou nalosovaná kola tuším s deseti týmy, které chtějí začít už v sobotu. Pak se k tomu připojí další,“ líčí Král.

Hráče ve druhém patře českého hokeje čekají stejné podmínky jako jejich extraligové kolegy, tedy nutnost dvou koronavirových testů za týden. Svaz na ně klubům přispívat nebude, i když tím výrazně zatíží kasy druholigových celků.

„Svaz není banka, že bychom byli schopní hradit klubům testování. To v žádném případě. Je to na klubech, které na to buď mají, nebo ne. My na to prostředky navíc nemáme,“ tvrdí předseda Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král, který s hygienou jedná o finančních úlevách pro jednotlivé týmy. PCR testy chce totiž nahradit levnější antigenní metodou.