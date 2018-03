Osm sezon, osm baráží. 'Chci si udržet pozitivní bilanci,' říká jihlavský útočník Diviš

„Ve hře je poměrně dost, na tuhle část sezony jsme se připravovali a je to tady. Jdeme do toho naplno, s respektem, úctou. Jdeme do baráže s tím, že to máme ve svých rukou a jsme dobře připravení,“ říkal jihlavský Richard Diviš pro Radiožurnál po posledním zápase ve skupině o udržení.

Dukle ale bylo už dříve jasné, že bude hrát baráž. A Divišovi? Tomu možná už před sezonou. Zahrát si baráž je u něj kolorit každého jara. Je to jeho osmá za posledních osm let.

A bilance z přechozích sedmi? „4:3. Jsem barážový expert. Nevím, jestli to brát pozitivně, nebo negativně. Jsem na nějaké úrovni hokejových dovedností a držím se mezi první ligou a extraligou. Bilanci mám pozitivní a chtěl bych si ji udržet,“ prohlašuje.

Udržet extraligu chce i na úkor Kladna, které moc dobře zná. Nejen hokejově, chodil tam na střední školu kousek od zimního stadionu, kde strávil několik let v mládežnických kategoriích, v juniorech měl jako ten zkušený v týmu třeba současné hráče NHL - Frolíka s Voráčkem. Už je to ale pár let zpátky, kdy měl na sobě dres kladenského áčka a zahrál si třeba se současným trenérem Paterou.

Kdo má v baráži výhodu, je téma na delší dobu. Jeden argument je ten, že týmy z extraligy hrály celou sezonu proti lepším týmu, na druhou stranu nejsou moc zvyklé vyhrávat na rozdíl od prvoligových klubů.

„Mám zkušenosti tohle moc neřešit. Baráž je od začátku 50:50 a žádné prognózy tam neplatí. Extraliga je kvalitnější soutěž, hrajete na hezčích stadionech, je tam víc diváků a jiný tlak,“ srovnává Richard Diviš.

„Spousta kluků to dlouhou dobu nehrála nebo je to pro ně premiéra a to by měla být naše zbraň. Celý rok jsme hráli proti hodně kvalitním týmům několik vynikajících zápasů. To chceme předvést,“ doufá Richard Diviš, útočník jihlavské Dukly.

Ta bude o účast v extralize i pro příští ročník bojovat s Litvínovem a v této sezoně prvoligovými týmy z Kladna a Karlových Varů. Baráž se hraje na 12 kol, nejvyšší soutěž si v příští sezoně zahrají dva týmy z tohoto kvarteta.