‚Kluci ani nevědí, že trénují.‘ V Jihlavě zkouší hokej ve virtuální realitě

Česko-finská hokejová škola, jejíž osmý ročník se koná v Jihlavě, nabídla svým účastníkům i jednu novinku. Hráči si vyzkoušeli hokej ve virtuální realitě, trénink absolvovali bez ledu, jen se speciálními brýlemi. Zábava přitom poskytla i užitečné informace o jejich hře.

Virtuální realitu si vyzkoušel i reportér Radiožurnálu. Na hlavu dostal brýle připomínajícími rozměry spíš helmu a najednou se ocitl ve virtuální hokejové aréně před brankářem a sám se stal střelcem. Přihrávky chodily střídavě zleva i zprava, bylo potřeba rychle reagovat.

„Baví mě, že je to jako když stojíte na ledě. Herní situace jsou reálné, podobné hokeji. Kluci si to užívají a ani nevědí, že už trénují. Nevnímají, že jde o trénink nebo testování, ale hrozně je to baví,“ říká Radiožurnálu hokejista Jan Hanzl.

„Děti si hrají počítačovou hru, jak jsou zvyklé, ale podstatně zlepšují své hokejové dovednosti. My dostaneme informace, jak dokážou reagovat, jaká je jejich chybovost, jak dokážou číst hru nebo jaké mají periferní vidění,“ vysvětluje jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

Simulátoru dokáže zobrazit nejen samotné herní situace (přihrávka, střelba apod.), ale i mimohokejové činnosti zachycující bystrost, schopnost reakce a logického uvažování. V Bostonu Bruins si ho vyzkoušeli i hráči organizace NHL.

„Užil jsem si to. Nejlepší byly situace čtyři na dva a nahrávky do jízdy. To je hodně důležité a pomůže mi to,“ věří po tréninku mladý hokejista Kevin Coufal.

Firma provozující virtuální realitu dostala záštitu Českého svazu ledního hokeje, aby svůj produkt lépe zavedla na trh. První produkty by mohly přijít v září.

Brýle pro hokejovou virtuální realitu | Foto: Jan Kodet