Až 80 procent práce v bráně je o hlavě. Furch? Pořád se chce zlepšovat, říká trenér brankářů Komety Švaříček

Na úvod popisuje to, jak vypadá běžný pracovní den člověka v jeho pozici. „Často přichází první a odchází poslední. Někdy kolem sedmé hodiny, ale to záleží. Já mám ještě na starosti i mládež, takže pokud mám trénink i s nimi, chodím na šestou ráno. Ale co se týče A-týmu, většinou na stadion přicházím kolem sedmé nebo půl osmé. A pak se začínám chystat na celý den,“ vypráví Švaříček o svém programu.

V Brně nesází jen na zvláštní tréninkové hodiny určené mužům v maskách, ale krátké gólmanské tréninky jsou na programu takřka každý den. „Každý tréninkový den začínáme s brankáři o patnáct až dvacet minut dřív. To je v podstatě hlavní část pro gólmany, v tom speciálním zaměření. Tím, že to je celoročně a opakovaně, tak se minuty nabalují a ve výsledku mám s tímhle tréninkovým plánem jednu z nejlepších zkušeností,“ říká kouč brněnských brankářů.

Jednotlivé dny se liší podle zápasového programu. Například den po utkání patří analýze. „Druhý den to hned musím mít nachystané, abych to mohl probrat s brankářem. Dobré i špatné věci, pokud tam byly, něco, na čem jsme pracovali a nepodařilo se to odstranit. Nebo naopak věci, které jsme zkoušeli a zdokonalili je, takže zase můžu brankáře i pochválit,“ vysvětluje Švaříček.

V době před utkáním se jeho práce liší podle toho, jestli bude v brněnské brance Dominik Furch, nebo Štěpán Lukeš. „Záleží na brankáři. Někteří jsou jako Dominik, ten už má svůj mód, a Štěpán naopak vyžaduje velký kontakt. Takže je to brankář od brankáře.“

Psychologie i analýza

Vystihnout náladu svých svěřenců je podle šestatřicetiletého trenéra při práci s gólmany jedna z nejdůležitějších věcí. „Henrik Lundqvist řekl, že 90 procent práce v bráně je o hlavě. Takže psychologická práce je to na denní úrovni. Nejsem v tom čísle až tak vysoko, ale myslím si, že pokud ten brankář do zápasu nastoupí, tak až 80 procent je o hlavě. Je to každodenní práce, mluvit s těmi brankáři. Tím spíš v prvním mužstvu, kde už jsou na vysoké úrovni.“

Sám Švaříček se dostal nejvýš do druhé ligy a brankářskou kariéru brzy ukončil, aby se začal věnovat právě trenérské pozici. V Brně pracuje třeba se zmíněným Furchem, který je jen o tři roky mladší a má za sebou zahraniční angažmá či účasti na světových šampionátech. Přesto bere rady trenéra stále vážně.

„Chce se pořád zdokonalovat, což je zkrátka úžasné. Probíráme spolu různé herní situace, on je naopak schopný mi říct, jak to třeba řešil v jiném klubu. I já mu řeknu svůj názor na věci. Opravdu se stále chce posouvat i v tom vyšším věku,“ říká Švaříček, který má ještě jeden úkol - připravit útočníky Komety na gólmany soupeřů.

„Každý zápas mají do detailu rozebraného brankáře soupeře. Kde má slabiny, kam často inkasuje góly, jaké góly dostal z posledních zápasů. Aby to mohli zužitkovat.“ To znamená, že teď se Jan Švaříček zaměří na gólmany Hradce Králové. Právě na východě Čech totiž čeká v pátek Kometu další extraligové utkání.