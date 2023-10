Osm výher v řadě, dva góly z 39 oslabení. ‚Vstup do sezony je hodně dobrý,‘ říká kouč Litvínova Mlejnek

Na klubový rekord devíti vítězných zápasů v řadě budou večer útočit hokejisté extraligového Litvínova. V desátém kole budou hrát na zimním stadionu Ivana Hlinky proti jednomu z největších favoritů na titul Spartě Praha. Půjde o souboj druhého celku tabulky se třetím. Litvínov 14:11 13. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hokejistů Litvínova Karel Mlejnek na střídačce během utkání proti Českým Budějovicím | Foto: ČTK, Jan Šťastný | Zdroj: ČTK

Sparta sice prohrála dva z posledních třech zápasů a naposledy podlehla Liberci 1:4, přesto podle litvínovského trenéra Karla Mlejnka moc slabin nemá. „Je to kompaktní tým. V pěti lidech dopředu i dozadu, velmi dobře pracují s prostorem, nemají příliš skulinek. Mají vyspělý tým, který se dobře pohybuje. Samozřejmě asi už pár týmů čeká na to, kdy nás takzvaně načapou. Každou poradu před utkáním děláme všechno pro to, abychom to co nejvíc oddálili,“ říká Mlejnek.

Co říká trenér hokejistů Litvínova Karel Mlejnek o povedeném vstupu svého týmu do sezony? A co očekává od utkání se Spartou?

Litvínov rozjel sezónu na své poměry výjimečně. Vyhrál osmkrát za sebou. Přesto trenér vnímá u svého mužstva i rezervy. „Vidím ty chyby a další věci. Neustále pracujeme na tom, abychom byli lepší v držení kotouče pod tlakem a v soubojích. Protože to nakonec ubírá sílu soupeři, bere mu to čas v obranném pásmu, respektive jsme my v jejich obranném pásmu. Tlačíme na to, abychom v těchto věcech byli lepší, a pak je tu samozřejmě řada taktických věcí, které ale nepatří do médií,“ plánuje kouč litvínovských hokejistů.

Jeho tým je v extralize nejlepší ve hře v oslabení. Soupeři proti němu měli 39 přesilovek, využili jen dvě. „Velká poklona patří Davidovi Kočímu, který se v našem realizačním týmu zabývá oslabením. Hrajeme konceptem, u kterého trochu trvalo, než se hráčům dostal pod kůži,“ konstatuje Mlejnek.

„Ale na druhou stranu v oslabení kromě Ondřeje Kašeho nastupují hokejisté, kteří ho hráli už v loňské sezoně. Pro vstup a start do nového ročníku je to hodně dobré. Je dobré, že ti hráči už měli položený nějaký základ a ten nadále prohlubují. Samozřejmě asi budou zápasy, ve kterých z toho gól dostaneme, to by asi nebylo úplně normální. Na druhou stranu je to stejné jako s body – pojďme to oddalovat co nejvíc,“ burcuje kouč litvínovských hokejistů.

Litvínovu se zatím vyplácí předsezonní příchody bratrů Kašových. Ondřej je s pěti góly společně s Jindřichem Abdulem nejlepším střelcem chemiků, David je s jedenácti body čtvrtým nejproduktivnějším hráčem extraligy.

„O Ondrovi Kašem jsem nepochyboval, ale říkal jsem si, že není úplně jednoduché sezonu nehrát. Sám jsem se během celého předsezonního období připravoval na to, že s ním chci být velmi trpělivý. Ale v podstatě prvním utkáním mi dal odpověď, že s ním vůbec trpělivý být nemusím. Má 250 utkání v NHL a ta odpověď byla hned daná. Jednoznačně v dobrém slova smyslu nakazil mužstvo svým charakterem, svým nasazením, chtíčem dělat týmové body. To je zkrátka úžasné. A o Davidu Kašem jsem byl přesvědčený od samého začátku, kdy se nám ho povedlo podepsat sem do Litvínova,“ tvrdí Karel Mlejnek.

Extraligový zápas mezi Litvínovem a pražskou Spartou začne v pátek v 17.30.