Necháme tam všechno a uvidíme, říká k nominaci na mistrovství světa Beránek. Nevraživost v týmu necítí

Dva zápasy zbývají českým hokejistům na to, aby přesvědčili realizační tým, že patří do kádru na mistrovství světa. Poslední přípravný turnaj před šampionátem tradičně v brněnské aréně nabízí konkurenční boj o místenky na reprezentační vrchol sezony. V kádru je stále ještě 20 útočníků a 10 obránců a ve finální nominaci rozhodně tolik míst není. Brno 11:50 3. května 2025

„Je to náročné. Hráči fakt makají a je jich hodně. Někdo samozřejmě vypadne, to je součást hokeje. Není to příjemné, každý ví, o co hraje, bojuje a podle toho ty tréninky vypadají,“ přiblížil Ondřej Pavelec, český asistent trenéra a kouč brankářů. Útočník Ondřej Beránek tedy dobře ví, že k nominaci na mistrovství světa vede jen tvrdá práce.

„Je tu spousta kluků a každý se o to chce porvat. Vždycky za tím je ta práce a opravdu musíš pracovat. Každý tam nechá všechno, aby se dostal do té finální části,“ říká hráč karlovarské Energie. Nevraživost byste ale uvnitř týmu hledali marně, spíše naopak.

„V hokeji to takhle je, že se musí každý podporovat, aby ten zápas nějak vypadal a pomáhal jeden za druhému. A potom je na trenérovi, koho vybere, tady je na startovní čáře každý stejně. Prostě tam necháme všechno a uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl útočník a v podobném duchu na něj navázal i sparťanský Filip Chlapík.

„Parta je tady fakt skvělá, osobně si ji užívám. Prostě ty zápasy, když si všichni přejí. Přijde mi strašně hezké, že jste v národním týmu, kde by to mělo být v téhle fázi individuální, ale nálada je fakt skvělá i na střídačce. Všichni se podporují a mají podobné nastavení. Prostě tam chtějí nechat všechno a hlavně vyhrát za Česko. Jak se pak rozhodnou trenéři, to se uvidí,“ chválí si náladu v týmu Chlapík.

Navíc v kabině stále přetrvává atmosféra loňského zlatého úspěchu z pražského turnaje. „Nálada je úplně jiná, než když jsem jezdil předchozí roky. Když se dokázalo, že se může udělat úspěch, vytvořilo se jádro a parta je skvělá. Jak na ledě, tak mimo led si to všichni moc užíváme,“ dodal Chlapík.

A člen zlatého týmu Beránek si uvědomuje, že když do týmu nově přibyli další „zlatí hoši“ jako Roman Červenka, Lukáš Sedlák nebo Jakub Flek, i soupeři se budou mít před Čechy na pozoru.

„Určitě. Pro soupeře, když uvidí tu soupisku, tak uvidí, že jsou tu kvalitní hráči, že ten úspěch byl a trošičku se jim to dostane do hlavy,“ doufá útočník Ondřej Beránek, autor třiceti extraligových gólů.

Ani on ale nemusí mít místo v týmu jisté a i bude o něj od 16 hodin proti Švédsku spolu s ostatními bojovat. Zápas můžete poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.