Klok se Skleničkou si na mistrovství světa nezahrají. Kouč Jalonen nechce hráče, kteří mají smlouvu v KHL

Česká hokejová reprezentace nepojede na světový šampionát v nejsilnějším možném složení. Tradičně se někteří hráči omluví z rodinných nebo zdravotních důvodů, letos ale zasáhne národní tým citelná ztráta v obraně. Kvůli angažmá v ruské KHL totiž nesmějí startovat dva elitní obránci Lukáš Klok a David Sklenička. Praha 13:45 21. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Sklenička si na letošním mistrovství světa nezahraje | Foto: Vlastimil Vacek / Právo | Zdroj: Profimedia

David Sklenička patřil k oporám národního týmu na minulém světovém šampionátu, kde pomohl vybojovat bronzové medaile. Lukáše Kloka na mistrovství světa do Finska tehdy nepustilo zranění, které ho vyřadilo v závěru přípravy.

I letos by se trenéru Jalonenovi náramně hodili. Při neúčasti Filipa Hronka, Jana Rutty nebo Radima Šimka z NHL by oba hráli v týmu významnou roli a to i ve speciálních formacích. Jenže se rozhodli pro příští sezonu podepsat smlouvu s týmy z ruské KHL.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si trenéra českých hokejistů Kari Jalonena, proč na světový šampionát nenominuje Kloka a Skleničku

„Je to jejich rozhodnutí a my jsme jako federace hodně rázní. Jakmile někdo z hráčů odejde do Ruska, nezáleží na tom, jak dobří to jsou hokejisté. V takovém případě jsme přísní,“ potvrzuje trenér Kari Jalonen již dlouho známý postoj hokejového svazu.

Hráči, kteří hrají v Rusku nesmí reprezentovat. Nic na tomhle postoji nezmění ani fakt, že národní tým má aktuálně extrémní nedostatek hráčů do obrany.

„Úplně nevím, v jaké situaci po sezoně jsou. S klukama jsem nemluvil a my to bereme, jak to je. Jsou to kvalitní hráči, ale budeme si muset poradit bez nich,“ říká obránce Michal Kempný.

Světový šampionát začnou Češi 12. května zápasem se Slovenskem.