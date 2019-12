Čeští hokejisté druhý turnaj v řadě nevyhrají, na Channel One Cupu podlehli Švédsku 1:3

Čeští hokejisté ve svém závěrečném vystoupení na Channel One Cupu prohráli se Švédskem 1:3. Svěřenci kouče Miloše Říhy tak přišli o možnost vyhrát druhý turnaj Euro Hockey Tour v řadě a skončí v Moskvě nejlépe třetí. Pokud by Rusové ve druhém nedělním utkání uhráli alespoň bod s Finskem, bude český tým poslední. Moskva 14:27 15. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Rousek (vpravo) v souboji se Švédem Henrikem Tommernesem. | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Ještě před začátkem utkání došlo k hodně nešťastnému momentu, když pořadatelé místo české hymny pustili zcela jinou skladbu, což vyvolalo značné rozpaky. Situaci ale částečně zachránili čeští fanoušci v hledišti, kteří zbytek hymny sami dozpívali.

A rozpaky jako by se přenesly i na led, kde se zkraje zápasu hrál spíš opatrný hokej. Postupně se přeci jen do lepšího tempa dostali Švédové, do kabin se ale šlo za bezbrankového stavu.

To se rychle změnilo po první přestávce, protože už po necelé minutě se protáhl až před brankáře Lukáše Langhammera Viktor Loov a v následné skrumáži se nejlépe zorientoval Dennis Rasmussen, který pak protlačil puk do branky.

A za dalších pět minut bylo pro Říhův tým ještě hůř, když Malte Strömwall v přesilovce poslal puk z úhlu přesně nad Langhammerovo rameno. Češi se pak zlepšili, snížení se ale dočkali až před polovinou třetí třetiny zásluhou Hynka Zohorny, který přesnou ranou do šibenice využil početní výhodu.

Víc ale Češi nezvládli, naopak v samém závěru se při power play podruhé v utkání trefil do odkryté branky Dennis Rasmussen a stanovil konečné skóre 1:3 pro Švédy.

Český tým tak prohrál podruhé v sezoně prohrál, v základní hrací době poprvé. Na Channel One Cupu tak skončí nejlépe třetí. Pokud by v druhém nedělním utkání Rusové porazily Finy, skončily by Říhův výběr na posledním čtvrtém místě.

Hokejový turnaj Channel One Cup v Moskvě, součást Euro Hockey Tour:

ČR - Švédsko 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 49. H. Zohorna (Filippi, Jeřábek) - 21. Rasmussen (Lööv, L. Johansson), 27. Strömwall (Tömmernes, A. Petersson), 60. Rasmussen. Rozhodčí: Morozov, Fatějev - Šalagin, Slavikovskij (všichni Rus.). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. Diváci: 9178.