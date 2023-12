‚Oslava pro český hokej.‘ Výhru nad Finskem sledovala zaplněná O2 arena, kouč Rulík je podporou nadšený

Byla to v O2 areně velká oslava pro český hokej. Národní tým otočil utkání s Finskem, vyhrál 2:1 a fanoušci nejenže tleskali ve stoje, ale užili si i mexickou vlnu. To vše v atmosféře, která připomínala tu při domácích zápasech na mistrovství světa. Utkání rozhodl Ondřej Kovařčík. Praha 9:13 15. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté zahájili Švýcarské hry domácím vítězstvím v O2 aréně nad Finskem | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: Profimedia

„Když hrála hymna, tak člověku projel mráz po zádech. Před sezonou by mě ani nenapadlo, že bych si mohl zahrát před plnou arénou v Česku. Přijeli kamarádi i babička, což bylo super,“ říká Ondřej Kovařčík.

„Před tak skvělými fanoušky to bylo něco neskutečného. Při zápase jsem měl husí kůži z toho, jak fandili. Hráli jsme výborný hokej a splatili jsme jim to vítězstvím,“ navazuje na Ondřeje Kovařčíka brankář Dominik Pavlát.

V hale bylo přes 17 tisíc fanoušků, ti vytvořili takovou kulisu, která byla v Praze při šampionátu v roce 2015.

Trenér Radim Rulík přiznává, co se mu při pohledu na tribuny honilo hlavou: „Že to bude asi podobné potom v květnu. Jestli byli někteří kluci trochu nervózní, tak je dobře, že si to teď zkusili. Generálka to určitě nebyla, ale atmosféra bude hodně podobná.“

Zájem o hokej v Česku je enormní. „Myslím si, že jsme měli rekordní návštěvnost. Možná se to vyrovná nebo překoná, což se může stát jen v zemi, která hokej miluje. Jsme rádi, že jsme lidi oslovili a přišli nás podpořit v tak hojném počtu. Je to skvělé,“ těší Radima Rulíka stále platný divácký rekord světového šampionátu z Česka z roku 2015.

Teď už ale musí český kouč v hlavě přepnout na víkendový program. Národní tým má pátek na přesun do Curychu a trénink v tamní hale, v sobotu budou Češi hájit neporazitelnost v této sezoně proti domácím Švýcarům, v neděli se utkají se Švédskem.

