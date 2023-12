Švýcaři tam nechali všechno, proto je naše vítězství cennější, říká kouč hokejistů Rulík

Hokejová reprezentace protáhla vítěznou šňůru v letošní sezoně. Na Švýcarských hrách v Curychu porazila domácí výběr 3:2 v prodloužení, v sezoně tak poprvé ztratila bod. Vzhledem k vývoji utkání si kouč Radim Rulík i jeho svěřenci výhry pochvalují o to víc. Curych 8:58 17. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hokejového národního týmu Radim Rulík | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Je to důležité, zvlášť když se pořád dlouho vyhrává, tak pak ta první porážka bolí nejvíc. Člověk se z toho pak dostává třeba delší dobu. Čím dál to budeme oddalovat, tím to bude lepší,“ ocenil brankář Josef Kořenář získaný bod navíc v prodloužení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české hokejisty a trenéra po zápase proti Švýcarsku

Stejně jako pro něj to byla reprezentační premiéra i pro Jakub Rychlovského, který ji ozdobil gólem. A prý i využil vítěznou náladu v národním týmu. „Určitě je to snadnější, než když bych sem přišel za ponuré nálady, kdy by se nevyhrávalo. Hned první den, kdy jsem přišel do šatny, tak jsem byl nadšený. Všichni mají parádní kariéry a pro mě je to obrovská zkušenost. Poslouchám je každou chvíli a koukám, jak se připravují. Je to pro mě parádní,“ říká dvaadvacetiletý útočník.

Čeští hokejisté ztratili dvougólový náskok, domácí Švýcary ale porazili v prodloužení. Rozhodl Kempný Číst článek

Pozice obou týmu před zápasem byla rozdílná. Češi bez ztráty bodu, Švýcaři naopak s nula body na kontě. „Švýcaři zatím neudělali výhru v Euro Hockey Tour, takže o to víc byli nabuzení. Nepovedlo se jim to v domácím zápase se Švédy, tak to chtěli zkusit na nás. Nechali tam všechno, o to je pro nás vítězství cennější,“ říká trenér Radim Rulík.

„Je to hodně o hlavě a sebevědomí. I v těžkých časech během zápasu jsme se do toho nahodili zpátky a dotáhli to v prodloužení. Těžká zkouška pro nás dopadla vítězně,“ navazuje na trenéra Rulíka další střelec David Tomášek.

V prodloužení pak rozhodl Michal Kempný. Po Karjala Cupu tak mohou Češi zvítězit i na Švýcarských hrách. Potřebují k tomu v neděli odpoledne porazit Švédsko. Zápas začne ve 13 hodin a živé vstupy uslyšíte na stanici Radiožurnál Sport.