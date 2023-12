Je škoda, že na reprezentaci diváci nechodí. V lize je často plno, říká Špaček před zápasem se Švýcarskem

Je to ve Švýcarsku v hokeji velký paradox. Na domácí ligu chodí plné stadiony, ale tamní národní tým u fanoušků tolik v kurzu není. Změnit by to mohli v sobotu v této sezoně zatím suverénní Češi. Ti od 18 hodin nastoupí právě proti domácímu Švýcarsku, ve kterém na klubové úrovní působí reprezentační útočník Michael Špaček. Curych 9:09 16. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový útočník Michael Špaček v zápase proti Finsku | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

„Jsem na to zvědavý, protože v lize chodí na hokej hodně lidí. Vždy, když se mě někdo ptá na švýcarskou ligu, tak řeším návštěvnost. Pro mě je překvapení, že tu na zápas Švýcarsko–Švédsko bylo pět tisíc diváků. Když do velké arény přijde jen takhle málo diváků, tak je to znát a je to škoda. V lize totiž chodí plno,“ diví se Michael Špaček.

Český útočník má ze zápasů jeho Ambri jiné zkušenosti. Možná nakonec nenaplněná očekávání bude mít i Petr Kodýtek. „Bude to hodně těžký zápas, protože Švýcaři jsou hodně rychlý. Myslím si, že přijde hodně diváků.“

Švýcaři jsou zatím v sezoně bez bodu, to český tým ani jeden neztratil. Řeší se, zda tato statistika přitáhne fanoušky na tribuny. „Věřím, že přijde dobrá návštěva. Je víkend, tak snad diváci přijdou,“ říká asistent trenéra národního týmu Jiří Kalous.

Zápas Švýcarska proti Česku začne v Curychu v 18 hodin a živé vstupy uslyšíte na stanici Radiožurnál Sport.