Hokejová Sparta přišla o vítěznou sérii na ledě nejhoršího týmu extraligy, v Pardubicích padla 3:4

Pražané přijeli do Pardubic s úctyhodnou bilancí, když už devětkrát za sebou dokázali zvítězit. Naopak domácí Dynamo se potácí na samém dně extraligové tabulky a na předposlední Vítkovice ztrácelo před sobotním zápasem už šest bodů.

Zlaté tři body, radoval se trenér Kýhos po snové premiéře s Litvínovem Číst článek

Byli to ale překvapivě právě domácí, kteří šli do vedení. Postaral se o to Robert Kousal, který v šesté minutě pohotovou dorážkou překonal brankáře Jakuba Sedláčka. Hostům se podařilo vyrovnat po přestávce, když se dobře před brankou zorientoval Jan Buchtele a překonal gólmana Ondřeje Kacetla.

Jenže vyrovnaný stav vydržel sotva minutu a půl a domácí znovu vedli. Ondřej Machala ujel hostující obraně a svůj samostatný únik zakončil přesnou střelou mezi betony.

Ani stav 2:1 ale nesvítil na ukazateli skóre dlouho, protože o chvíli později si u pravé tyče počkal na přihrávku sparťan Lukáš Rousek a pohotovým zakončením znovu vyrovnal. A ještě před koncem druhé třetiny šli hosté dokonce do vedení po přesné střele Tomáše Dvořáka.

V poslední části dostali domácí velkou příležitost v podobě dlouhé přesilovky 5:3, kterou využili dokonale. Nejdřív totiž vyrovnal na 3:3 Radoslav Tybor a hned vzápětí během druhého sparťanského trestu vystřelil Pardubicím vedení Robert Kousal. Pražané pak už znovu vyrovnat nedokázali, a tak na ledě nejslabšího týmu extraligy prohráli 3:4.

TELH (PLATNÉ K 7. 12. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 25 12 8 1 4 90:57 53 2. Liberec 23 14 3 0 6 82:65 48 3. Třinec 27 14 1 3 9 91:72 47 4. Mladá Boleslav 26 13 3 2 8 77:59 47 5. Plzeň 23 14 0 4 5 80:59 46 6. Kometa Brno 25 11 3 2 9 73:73 41 7. K. Vary 25 12 1 2 10 91:64 40 8. Mountfield HK 26 10 3 2 11 67:68 38 9. Olomouc 25 8 2 3 12 51:67 31 10. Kladno 25 8 2 3 12 64:85 31 11. Zlín 25 8 1 2 14 67:79 28 12. Litvínov 26 7 1 4 14 66:87 27 13. Vítkovice 26 4 6 3 13 61:95 27 14. Dynamo 25 6 1 4 14 52:82 24

Dohrávka 25. kola hokejové extraligy:

HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. R. Kousal (T. Voráček, Tybor), 24. Machala (Holland, Harju), 51. Tybor (Kusý), 52. R. Kousal (Mandát, Tybor) - 23. Buchtele (Košťálek, Forman), 26. Rousek (Smejkal), 35. Tomáš Dvořák (Smejkal, Rousek). Rozhodčí: Hejduk, Micka - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:5, navíc Holland (Pardubice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 8307.