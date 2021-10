Sparta doma přestřílela Karlovy Vary 8:4, poslední Zlín prohrál už posedmé v řadě

Sparta - Karlovy Vary 8:4

V libeňské O2 areně viděli diváci v úvodu zápasu trestné střílení, domácí útočník Řepík ale minul. Na gól se ale ani tak nečekalo dlouho a už v deváté minutě šla Sparta do vedení. Doležal přihrál zpoza branky volnému Janu Buchtelemu a ten střelou z první překonal gólmana.

Přesně do minuty a jedné sekundy už to bylo 2:0, když se rovněž po přihrávce zpoza branky prosadil Filip Chlapík. Do tříbrankového vedení odskočili sparťané krátce po první přestávce díky pohotové teči Zdeňka Doležala.

Hosté se ale krátce nato zvedli a bleskově snížili zpět na rozdíl jediného gólu. Nejdřív měli trochu štěstí, když si v 25. minutě srazil Vondráčkovo nahození do vlastní branky jeden z domácích obránců, a o chvíli později zase pohotově dorážel Jana Hladonik.

Domácí ale nechtěli připustit drama a ještě před druhou přestávkou třemi trefami utekli do rozhodujícího trháku. Během dvou a půl minuty postupně slavili gól Ladislav Zikmund, Jakub Konečný a Adam Polášek, takže na ukazateli skóre svítil průběžný výsledek 6:2.

V poslední části se sice Karlovým Varům povedlo dalšími dvěma góly Jakuba Fleka a Tomáše Rachůnka stáhnout ztrátu na dva góly, poslední slovo ale měla Sparta. Sedmý gól domácích přidal deset minut před koncem Řepík a na konečných 8:4 upravil těsně před sirénou znovu Zikmund.

Plzeň - Zlín 4:1

Zoufale poslední Zlín nevykročil z krize ani v Plzni, kde prohrál už sedmé utkání v řadě. První gól vstřelil už ve druhé minutě plzeňský obránce Jakub Kindl. Zlínu se podařilo vrátit do zápasu ve druhé třetině díky Tomáši Mikúšovi, ještě před koncem druhé části ale vrátil domácím vedení Gustaf Thorell. V poslední třetině ještě zvýšili na konečných 4:1 Ludwig Blomstrand a Michal Bulíř.

České Budějovice - Vítkovice 1:2 v prodl.

Domácí Motor začal proti Vítkovicím dobře a ve 13. minutě šel do vedení, když se v početní výhodě trefil Jakub Valský. Těsné vedení drželi domácí až do třetí třetiny, v 47. minutě ale dokázal vyrovnat Rostislav Marosz. Utkání pak došlo až do prodloužení, v němž vystřelil Vítkovicím bod navíc Petr Fridrich.

Litvínov - Hradec Králové 3:4

Litvínov zažil proti Hradci katastrofální vstup do zápasu a už po necelé půl minutě prohrával, když se trefil Radek Smoleňák. Vyrovnání přišlo v polovině první třetiny z hokejky Petra Straky.

Ve druhé části dokonce domácí strhli vedení na svou stranu díky Patriku Zdráhalovi a Giorgiovi Estephanovi a rázem to bylo 3:1. Jenže hostům se podařilo utkání zvrátit. Postarali se o to dvougólový Jordann Perret a pak svou druhou trefou i Smoleňák. Litvínov tak nakonec padl s Hradcem 3:4.

HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 8:4 (2:0, 4:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 9. Buchtele (Z. Doležal), 10. Chlapík (E. Thorell), 23. Z. Doležal (Tomov, Buchtele), 32. Zikmund (E. Thorell, Polášek), 33. Konečný (Z. Doležal, Tomáš Dvořák), 34. Polášek (E. Thorell), 51. Řepík (R. Horák, D. Kaše), 60. Zikmund (Konečný) - 25. Vondráček (Parkkonen), 28. Hladonik (Flek), 41. Flek (Pulpán, Kracík), 50. T. Rachůnek (Kohout). Rozhodčí: T. Horák, Hejduk - Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 6134.

HC Škoda Plzeň - PSG Berani Zlín 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. J. Kindl (G. Thorell, Kvasnička), 33. G. Thorell (Blomstrand, Dzierkals), 51. Blomstrand (Bulíř), 53. Bulíř (Blomstrand, Jiříček) - 25. T. Mikúš (Honejsek, Žižka). Rozhodčí: Pešina, Pilný - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 5:4, navíc Žižka (Zlín) 5 min a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 2675.

Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Valský (M. Hanzl, Percy) - 47. Marosz (Roberts Bukarts), 62. Fridrich (Flick). Rozhodčí: Šír, Obadal - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 5522.

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 11. P. Straka (Irving, A. Kudrna), 25. P. Zdráhal (L. Stehlík, Gerhát), 28. Estephan (Stříteský, Irving) - 1. Smoleňák (Oksanen), 32. Perret (Gaspar, Jergl), 47. Smoleňák (Cingel), 49. Perret (Jergl). Rozhodčí: Hodek, Sýkora - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:3, navíc Irving - Perret oba 5 min. Využití: 2:0. Diváci: 2663.